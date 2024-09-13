Совет главных врачей создали в Челябинской области

Цель новой структуры — улучшить качество предоставляемой пациентам медпомощи

В Челябинской области заработал Совет главных врачей, в который вошли 10 руководителей южноуральских больниц. Новая структура под председательством губернатора Челябинской области Алексея Текслера позволит поднять качество оказания медицинской помощи, а также улучшить условия работы медиков, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Наша задача — выявить сильные и слабые стороны всех медицинских организаций региона, подготовить общую стратегию развития и идти к цели. Мы хотим, чтобы районные, городские или областные больницы, поликлиники, ФАПы и офисы врачей общей практики вышли на новый уровень, где коллективу созданы все условия для качественной, плодотворной работы, а пациенты получают своевременную диагностику и эффективное лечение», — прокомментировала глава челябинского Минздрава Татьяна Колчинская.

Участники совета смогут не только обмениваться опытом по организации того или иного процесса, но и помогать совершенствоваться районным больницам и ФАПам. В результате этой работы пациенты смогут получать высококвалифицированную помощь по месту жительства.