Совет Федерации рассмотрит закон об обязательных QR-кодах в первоочередном порядке

Заседание верхней палаты состоится 19 ноября

Новый закон об обязательных QR-кодах в публичных местах Совет Федерации рассмотрит на ближайшем заседании 19 ноября в первоочередном порядке. Об этом вечером 12 ноября сообщили в федеральном издании «РИА Новости».

Для того, чтобы закон рассмотрели в верхней палате Парламента — Совете Федераций, необходимо его обсуждение в нижней — Госдуме. Это обсуждение, по информации «РИА», состоится в ближайший понедельник.

Напомним, законопроекты о QR-кодах на транспорте, в непродовольственных магазинах, ресторанах, учреждениях культуры и на массовых мероприятиях вчера были внесены в Госдуму. С перечнем главных нововведений можно ознакомиться в отдельном материале ИА «Первое областное».