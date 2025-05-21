Совет Федерации просит Росатом довести до конца программу развития Снежинска

Вице-спикер Владимир Якушев обратился к главе госкорпорации в ходе правительственного часа

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев заявил о необходимости довести до логического завершения проект развития Снежинска, который начался по инициативе госкорпорации Росатом.

В ходе правительственного часа с главой Росатома он напомнил, что компания реализует в Снежинске проект по созданию одной из самых современных территорий в стране — программа включает развитие кадров, науки, социальной политики, благоустройство города, и обратился к главе Росатома Алексею Лихачеву.

«Я не на словах, а на деле увидел, как Росатом подходит очень трепетно к своим городам присутствия (...) такой комплексный подход, большой набор мероприятий. Хотел бы, Алексей Евгеньевич, обратиться к вам, чтобы весь комплексный план, который мы наметили в развитии Снежинска до 2030 года, продолжил реализовываться. Снежинск — научная основа Росатома, и те мероприятия, которые заложены, желательно довести до логического завершения», — сказал Владимир Якушев.

Напомним, в ноябре 2023 года губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал соглашение с Алексеем Лихачевым о сотрудничестве по созданию образовательного проекта «Новый Снежинск», который был запущен в 2021 году по инициативе Российского федерального ядерного центра Снежинска (РФЯЦ — ВНИИТФ). Планируется, что до 2030 года в городе атомщиков будет создан современный кампус, оборудованный по последнему слову техники, спроектированный для учебы, а также научных исследований, общения и комфортной жизни молодых ученых — здесь будут обучаться 160 магистрантов.