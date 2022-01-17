Совет Федерации направил поздравления в честь дня рождения Челябинской области

Валентина Матвиенко отметила значимость региона в развитии страны

Челябинская область 17 января отмечает день образования. Свои поздравления с 88-летием региона губернатору Алексею Текслеру и председателю Законодательного Собрания области направила председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Она отметила значимость региона в развитии страны и его историко-культурное наследие.

«Челябинская область — земля с выдающимся историко-культурным наследием и удивительными природными богатствами. Многие города региона известны далеко за его пределами. Среди них крупный индустриальный центр, по праву закрепивший за собой звание металлургической столицы России, Магнитогорск, родина „русского булата“ и уникального искусства — гравюры на стали Златоуст, сыгравшие важную роль в становлении отечественной атомной энергетики Озерск, Снежинск и Трехгорный», — написала в поздравительном адресе Валентина Матвиенко.

Она также отметила, что область поступательно развивается. Председатель Совета Федерации обратила внимание на развитие социально значимых и инвестиционных проектов, создание комфортных условий для ведения предпринимательской деятельности, эффективную работу предприятий горнодобывающей промышленности, машино- и приборостроения, сельского хозяйства.

«Органы государственной власти субъекта Российской Федерации многое делают для повышения уровня жизни людей, рационального использования значительного рекреационного потенциала региона. Уверена, что жители Челябинской области и в дальнейшем будут активно участвовать в решении приоритетных общенациональных задач. Желаю благополучия, добра и процветания», — резюмировала Валентина Матвиенко.