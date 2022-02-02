В Челябинске открыли горячую линию для пожилых и инвалидов, которые в разгар пандемии остались без помощи близких. Все эти люди могут рассчитывать на помощь соцслужб на дому. Об этом в среду, 2 февраля, рассказали в пресс-службе администрации города.
«Горячая линия организована на базе Комплексных центров социального обслуживания населения. Она поможет выявить граждан пожилого возраста и инвалидов, которые нуждаются в получении социальных услуг на дому. В том числе горожан, чьи родные попали в больницу и больше не могут ухаживать за своими близкими», — поясняют в пресс-службе.
Горячая линия работает с 8:30 до 16:00 в рабочие дни. Номера телефонов для каждого района — разные.
Калининский район: 791-07-22.
Курчатовский район: 225-23-51.
Ленинский район: 256-36-46.
Металлургический район: 735-69-36.
Советский район: 261-85-78.
Тракторозаводский район: 775-49-54.
Центральный район: 265-66-01.