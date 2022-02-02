Соцслужбы Челябинска открыли горячую линию по обслуживанию на дому

Попросить о помощи могут пенсионеры и инвалиды

В Челябинске открыли горячую линию для пожилых и инвалидов, которые в разгар пандемии остались без помощи близких. Все эти люди могут рассчитывать на помощь соцслужб на дому. Об этом в среду, 2 февраля, рассказали в пресс-службе администрации города.

«Горячая линия организована на базе Комплексных центров социального обслуживания населения. Она поможет выявить граждан пожилого возраста и инвалидов, которые нуждаются в получении социальных услуг на дому. В том числе горожан, чьи родные попали в больницу и больше не могут ухаживать за своими близкими», — поясняют в пресс-службе.

Горячая линия работает с 8:30 до 16:00 в рабочие дни. Номера телефонов для каждого района — разные.

Калининский район: 791-07-22.

Курчатовский район: 225-23-51.

Ленинский район: 256-36-46.

Металлургический район: 735-69-36.

Советский район: 261-85-78.

Тракторозаводский район: 775-49-54.

Центральный район: 265-66-01.