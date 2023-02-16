Соцработники Удмуртии назвали успешным опыт обслуживания населения в Челябинской области

Гости посетили несколько социальных учреждений Южного Урала

Делегация из Удмуртской Республики посетила центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, а также побывала в социально-реабилитационном центре «Здоровье» и некоммерческой организации «Звездный дождь» в Челябинской области. Гости поделились своим опытом и оценили социальную работу на Южном Урале, сообщили в пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.

Также для делегации провели экскурсию в Государственном историческом музее Южного Урала, где гостям показали осколок Челябинского метеорита.

В рамках встречи состоялось межрегиональное совещание по вопросу оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения.

«Важно подчеркнуть, что на федеральном уровне опыт Челябинска признан успешным, именно поэтому мы и делимся им с другими субъектами нашей страны», — сообщила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Центр работает в Челябинске с 2017 года, он рассчитан на 35 мест, в штате работают 23 сотрудника, услуги оказываются бесплатно.

«С 2022 года финансирование деятельности центра осуществляется за счет субвенции из областного бюджета. Объем субвенции в 2022 году составил 11,7 миллиона рублей, в 2023 году — 12,6 миллиона рублей», — сообщили в пресс-службе министерства.

Также данный вид помощи реализуется и в медучреждениях Магнитогорска.

«Мы видим, что Челябинская область — это успешный пример передачи полномочий с уровня субъекта на уровень муниципалитета. Мы посмотрели, как предоставляются услуги, как организована работа по приему граждан, как ставится диагноз, какие оформляются документы», — прокомментировал первый заместитель министра социальной политики и труда Удмуртской Республики Алексей Чернов.