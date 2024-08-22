Соцконтракт помог мастерице из Чебаркуля поставить на ноги собственный бизнес

Татьяна Ощепкова делает эксклюзивные вещи из кожи

Два года назад Татьяна Ощепкова из Чебаркуля увлеклась кожевенным ремеслом. Началось с просьбы подруги смастерить нехитрую женскую сумочку. Новое дело настолько увлекло Татьяну, что теперь приносит мастерице прибыль. Чтобы ускорить пошив заказов, женщина заключила с Минсоцем социальный контракт: получила деньги от государства, закупила нужные инструменты и почти в три раза увеличила скорость своей работы.

«Раньше очередь из заказчиков составляла три месяца, а теперь — месяц», — замечает Татьяна.

В детстве Татьяна часто гостила в деревне у бабушки. Одно из самых светлых воспоминаний — полутемный чулан с большим сундуком, на котором девочка читала книги. Повзрослев, Таня часто вспоминала запах полевых трав, сушившихся на стенах чулана, и аромат испеченного в печи хлеба.

«Всего это мне не хватало. И когда мы построили собственный дом, я ощутила, что это мое место силы. Захотелось творить, создавать красивые вещи», — говорит мастер.

Сначала женщина шила вещи из хлопка и льна, вырезала вещички из дерева, а теперь еще создает уникальные изделия из кожи. Например, обложку на паспорт с уникальным рисунком Татьяна делает за один день, а над самым сложным заказом — ранцем с вышивкой крестиком — работала почти месяц. Недавно мастера попросили изготовить авторские тапки из кожи — смогла и это.

«Глаза боятся, а руки делают», — объясняет Татьяна свою универсальность.

Для заключения соцконтракта женщине пришлось писать бизнес-план. Дело новое, непонятное. Татьяна билась над ним почти месяц.

«Мне его исправляли и возвращали на переделку. Я чувствовала себя школьницей. Но в конце концов все подготовила. И пока готовила, и сама научилась разбираться в финансах», — рассказывает Татьяна.

Социальный контракт мастерица подписала с Минсоцем в конце прошлого года, а уже в январе закупила инструменты для вырубки и тиснения кожи, для установки фурнитуры и много чего еще.

«Один маленький кромкорез стоит 7 тысяч рублей. Собственных денег на все не хватит. А я смогла купить даже мечту всех рукодельниц — шкаф-трансформер с баночками и полками для материалов. Я разложила в него свои бусины, нитки и ткани, и теперь все материалы во время работы находятся от меня на расстоянии вытянутой руки. Работаю в удовольствие», — замечает Татьяна.

Женщина уже приобщает к своему ремеслу восьмилетнего внука. Парнишке нравится работа с кожей. Возможно, и из него вырастет мастер.

Каждый год жители Чебаркуля заключают более 20 социальных контрактов. Больше 80% контрактов предполагают открытие своего дела.

«Чаще всего бизнес связан с индустрией красоты. Но есть и другие интересные проекты: открытие шашлычной, курьерские услуги, работа репетитора, фитнес. Люди готовы открывать свое дело, а мы помогаем малому бизнесу встать на ноги», — говорит начальник управления социальной защиты Чебаркульского муниципального городского округа Ольга Кузнецова.

Текст: Ирина Голлай, Евгения Старцева