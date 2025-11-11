Социологи выяснили, что заставит южноуральцев работать на пенсии

В числе других мотиваторов — расширенные ДМС и соцпакет

73% жителей Челябинской области готовы продолжать работать на пенсии, если им поднимут зарплату. Замотивировать южноуральцев трудиться на заслуженном отдыхе также может соцпакет — его хотел бы иметь каждый третий респондент, и расширенный ДМС — такую преференцию от компании хотели бы 11%, следует из опроса рекрутинговой платформы hh.ru.

Каждый десятый специалист при условии работы на пенсии хотел бы получить доступ к корпоративной пенсионной программе. 8% опрошенных южноуральцев мечтают о расширенном соцпакете, который распространялся бы на всех членов семьи. 14% респондентов заявили, что работать на пенсии не будут и ничто не заставит их продолжать трудиться.

Если смотреть в разрезе профессий, то в расширенном ДМС больше всего заинтересованы сотрудники сферы «Управление персоналом, тренинги», менеджеры и бухгалтеры. Корпоративную пенсионную программу главной мотивацией назвали те, кто работает в сферах закупок, продаж и образовании.

«Для респондентов старше 55 лет, которые ближе остальных находятся к пенсионному возрасту, главным стимулом оказалась корпоративная пенсионная программа»,— отметили исследователи.

Интересно, что большинство тех, кто намерен продолжать работать на пенсии, хотели бы трудиться в сферах «Рабочий персонал», «Домашний и обслуживающий персонал» и «Сервисное обслуживание». Каждый десятый хотел бы работать в транспортной сфере, 9% опрошенных — в сфере строительства и недвижимости. Меньше всего популярна сфера продаж.