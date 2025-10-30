Социологи выяснили, что поможет южноуральцам решиться на рождение детей

Материальные факторы оказались важнее счастливого брака для молодых семей Челябинской области

Социологи Центра общественного мониторинга и проектов провели исследование, чтобы выяснить, что может побудить молодых южноуральцев к рождению детей. Опрос показал, что материальные факторы значительно важнее для принятия такого решения, чем счастливые семейные отношения.

Респондентам предлагалось выбрать несколько факторов, которые могли бы повлиять на их решение о рождении первого или последующих детей.

Результаты показали, что основным стимулом для 62,3% опрошенных стало бы увеличение дохода. На втором месте — улучшение жилищных условий (46,5%), на третьем — поддержка со стороны государства (43,3%). Замыкают пятерку важнейших факторов улучшение экономической и политической ситуации в стране (37%) и улучшение условий для развития и воспитания детей (35,1%).

«Создание семьи, улучшение отношений в семье» оказалось лишь на шестом месте — этот вариант выбрали 27,5% респондентов. Социологи отмечают, что этот фактор более значим для самой молодой категории опрошенных — подростков 14—17 лет и женщин 18—24 лет.

Как поясняют исследователи, значимость материальных факторов варьируется в зависимости от удовлетворенности респондентов текущим качеством жизни. Те, кого не устраивают их доходы и перспективы, чаще называли увеличение дохода основным условием для рождения детей. Тех же, кто в целом доволен жизнью, больше волновало улучшение жилищных условий.

Исследование проведено на фоне недавних поручений президента России Владимира Путина о поддержке семей. Глава государства назвал семью фундаментальной основой общества, а ее поддержку — однозначным приоритетом государственной политики.

Опрос проводился в период с 25 июня по 23 июля 2025 года. В нем приняли участие 1600 респондентов — граждан РФ в возрасте от 14 до 35 лет, зарегистрированных и проживающих на территории Челябинской области. В исследовании использовался метод уличного опроса с применением методики CAPI и онлайн-опрос с применением методики CAWI (интернет-опрос).