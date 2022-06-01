Социологи составили коллективный портрет жены российского губернатора

Ирина Текслер в исследовании стала одним из примеров «офлайн-активной» супруги

Глава Российской ассоциации по связям с общественностью, известный политолог Евгений Минченко обнародовал результаты первого в России исследования «Супруги руководителей субъектов РФ — 2022: коллективный портрет». Эксперты в течение двух лет изучали образы и стратегии поведения супруг российских губернаторов.



Как следует из материалов доклада Евгения Минченко, в исследовании приняли участие 83 супруги губернаторов РФ. В зависимости от степени публичности дам и стратегии их поведения женщины были разделены на несколько категорий: «домохозяйки», активные онлайн и офлайн, «деловые», «независимые». По итогам исследования глава РАСО провел онлайн-конференцию с несколькими первыми леди субъектов Федерации.

«Исследование получилось с неожиданными поворотами, заняло два года, показало нетривиальные результаты. Только 4 человека признаны абсолютно независимыми от публичности своих мужей. Это 5 процентов», — рассказала модератор конференции Евгения Стулова.

По словам Евгения Минченко, самый массовый кластер из выделенных — «домохозяйки», редко оказывающиеся в фокусе СМИ, их более 50 процентов от выборки. Больше половины «домохозяек» имеют медицинское образование. Но многие другие факторы постоянно оставались неизвестными. В отдельных случаях для определения возраста дам приходилось даже использовать нейросети. Нередко возникала путаница по количеству детей.

Девять дам оказались «онлайн-активными», то есть работающими в соцсетях. Но после блокировки признанных в России экстремистскими сетей их деятельность во многом оказалась заморожена.

13 супруг оказались «деловыми»: у них есть свой бизнес и в публичном пространстве они оказываются нечасто.

Четыре «независимые» дамы в публичном пространстве выступают параллельно с мужьями, не пересекаются с ними и воспринимаются гражданами как самостоятельные фигуры.

Ирина Текслер вошла в группу «офлайн-активных» супруг губернаторов. Социологи отмечают, что участницы этой группы чаще других сопровождают супругов на публичных мероприятиях и создают образ идеальной семьи. Но, напомним, Ирина Текслер и сама ведет активную общественную деятельность: она председатель благотворительного «Фонда 2020», занимающегося поддержкой социальных и культурных инициатив, а также детей с заболеваниями. А вот в Интернете Ирина Текслер, напротив, совсем незаметна.

«У меня вообще нет страничек в соцсетях, достаточно того, что там есть аккаунты у нашего фонда „Фонд 2020“. Я не вижу необходимости что-то транслировать со своей странички. Но у Алексея Леонидовича был один из самых популярных аккаунтов в соцсетях, я помогала ему в ведении. Это была первая возможность познакомиться с жителями Челябинской области (после назначения Алексея Текслера врио губернатора. — Прим. ред.). Но нам все-таки было проще, ведь Алексей — уроженец Челябинска», — рассказала Евгению Минченко Ирина Текслер.

По мнению Ирины Текслер, публичная деятельность супруге губернатора все-таки необходима. В том числе чтобы оказывать по-женски благотворное влияние на ту же социальную политику региона. Кроме того, первая леди региона предложила провести в Челябинске круглый стол жен губернаторов и поделиться опытом.