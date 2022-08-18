Социологи: большинство челябинцев стараются придерживаться правильного питания

Более четверти горожан этого не делают

Более 70% опрошенных жителей Челябинска стараются придерживаться принципов правильного питания. У 22,8% это получается. При этом 47,7% респондентов признаются, что принимают здоровую пищу не всегда. Об этом в четверг, 18 августа, сообщили социологи Челябинского филиала РАНХиГС.

Среди тех, у кого не всегда получается правильно питаться, чаще встречаются женщины старше 60 лет, пенсионеры и безработные. На стороне здоровой пищи больше человек с высшим образованием и хорошим достатком.

«Более четверти опрошенных не стараются придерживаться принципов правильного питания. В этой группе чаще представлены мужчины, молодежь в возрасте 18—24 лет, студенты и горожане без высшего образования», — рассказали в пресс-службе Челябинского филиала РАНХиГС.

Опрос проводился методом интервью среди жителей Челябинска старше 18 лет. В ходе исследования с 27 июля по 3 августа 2022 года были опрошены 700 человек.

Социологи напомнили, что в марте 2020 года челябинцев уже спрашивали, считают ли они правильным свой рацион. Мнения разделились почти поровну: 47,7% считали его скорее правильным, а 46,6% — скорее неправильным.