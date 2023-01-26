Социологи: большинство челябинцев никогда не играют в лотереи

Есть тенденция отказа от покупки билетов

Большинство челябинцев не играют в лотереи. А значительная часть играющих живет лишь в одном района города. Результатами социологического исследования поделились в пресс-службе челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

Социологи РАНХиГС спросили у жителей всех районов Челябинска, играют ли они в лотереи. Положительно ответили лишь 16,5 процента респондентов, причем большая часть из них — 9,5 процента — играет раз в год и реже.

«Не играю» ответили 83,5 процента опрошенных.

Оказалось, что покупает билеты в основном старшее поколение, а респонденты от 18 до 24 лет чаще отрицательно отвечали на вопрос. Территориальную особенность удалось выяснить только одну: играющих в лотерею респондентов чаще встречали в Тракторозаводском районе города.

В Челябинске есть тенденция отказа от покупки лотерейных билетов. РАНХиГС проводил аналогичный опрос в 2009 году. Тогда «не играю» ответили 75,4 процента опрошенных.

Напомним, 18 января в «Столото» сообщили, что неизвестный южноуралец стал обладателем суперприза государственной лотереи «Все или ничего» в размере 5 558 020 рублей.