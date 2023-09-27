Социальный работник из Магнитогорска вошла в тройку лучших по всей России

Анастасия Сидашова работает в реабилитационном центре для людей с ОВЗ

Подведены итоги Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания. Третье место в нем заняла молодой специалист из Магнитогорска, сообщает первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

«Три тысячи претендентов со всей страны боролись за звание лучшего в России молодого специалиста организации социального обслуживания. Анастасия Сидашова из Магнитогорского реабилитационного центра для людей с ОВЗ заняла третье место. Поздравляю коллег с замечательным результатом!» — написала в личном телеграм-канале Ирина Гехт.

По словам политика, в 2023 году в региональном этапе конкурса принимали участие 67 соцработников, что почти втрое больше, чем в прошлом году. Ирина Гехт полагает, что нынешняя победа далеко не последняя.

В Минсоце области добавляют, что реабилитационный центр для людей с ОВЗ в Магнитогорске — единственное учреждение нашего региона, где оказывают комплексную реабилитацию и абилитацию инвалидам и людям с ограниченными возможностями здоровья старше 18 лет.



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