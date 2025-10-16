Социальный лифт для героев: итоги трех месяцев программы «Герои Южного Урала»

Навыки бойцов СВО как основа управленческого успеха

Программа подготовки управленческих кадров «Герои Южного Урала», которая реализуется в Челябинской области по инициативе губернатора Алексея Текслера, стала уникальной площадкой для ветеранов СВО, желающих применить свои навыки в мирной жизни. По итогам двух модулей и стажировок сами участники, их наставники и организаторы подводят первые итоги, отмечая значительные изменения в тех, кто 1 июля сел «за парту» проекта.

Как отмечает вице-губернатор Челябинской области Роман Воллерт, за три с половиной месяца с начала реализации программы участники заметно изменились: раскрепостились, сплотились и начали углубляться в вопросы госуправления.





«Мы видим, что ребята меняются, у них появляется уже не просто любопытство, как на первом модуле, а более профессиональный интерес, они задают более качественные вопросы, пытаются вникнуть в суть тем и проблем. За три месяца реализации проекта произошли существенные изменения в статусе бывших военных: 15 участников программы стали депутатами, два — Законодательного собрания, 13 — муниципального уровня, есть трудоустроившиеся в том числе в органы государственной власти», — говорит Роман Воллерт.

Он подчеркивает уникальность проекта и добавляет, что искренне убежден: эта история в равной степени полезна не только бойцам, но и наставникам.





«Это реально уникальный проект. Никогда такого не было, чтобы люди, не имея совсем никакого опыта управленческой деятельности, с нуля, начинали осваивать азы управления. И абсолютно убежден, что эта история полезна и для нас — для понимания тех запросов, образа мыслей, тех интересов, которые движут ветеранами специальной военной операции, когда они приходят и начинают на гражданской службе, в гражданское мирное время себя как-то реализовывать», — говорит Роман Воллерт.









О том, что участники меняются — и ощутимо, говорит руководитель образовательной программы, замдиректора Челябинского филиала РАНХиГС Светлана Абрамкина:





«Они прошли стажировки, кто-то столкнулся с трудностями, кто-то понял, что выбрал не ту сферу, но теперь уже осознанно об этом говорит. Мы будем это еще обсуждать и уже обсуждаем в течение модуля. Они уже озадачены выбором темы выпускной работы, потому что им предстоит в июне 2026 года ее защищать».





Один из тех, кто думает сменить направление, — Иван. Он прошел стажировку в министерстве образования и науки, теперь намерен пробовать себя в другой сфере. Говорит, что участники уже дали ряд рекомендаций организаторам на будущее.

«Программа же для этого и создана, чтобы дать возможность выбрать, понять, где что нужно, где наши знания, умения, навыки могут пригодиться. Сейчас мы понимаем — и мы об этом сказали нашим организаторам на будущее, что, может быть, выбирать наставника прямо на старте программы рановато: мы только пришли, еще ничего не поняли, а вот после того, как мы поняли, что нас ждет, прошли стажировки, поучаствовали в реальной работе, — вот на этом этапе выбор наставника и направления работы уже становится осмысленным решением», — говорит майор.

Признается, что на сегодняшний день осознал, что ему лично очень интересна тема туризма, а также сфера привлечения инвестиций.

«Вообще структура модуля разнообразная: в 10 дней вместились и управленческие мастерские, и лекции от представителей финансовых институтов, таких как Банк России, министерства финансов, социальных отношений, Минсельхоз. Состоялся в том числе опыт дуальной лекции: наш преподаватель рассказывал, что такое креативная экономика, а глава Нагайбакского района иллюстрировал теорию реальными кейсами, которые реализует муниципалитет, например историей Парижского полумарафона. Следующим гостем станет глава Еманжелинского округа, который расскажет ребятам, а кто такой, в принципе, муниципальный руководитель. Еще один плюс от обучения — это, безусловно, нетворкинг, налаживание связей», — говорит Светлана Абрамкина.

Участники программы в один голос говорят о высоком уровне организации и исключительной пользе обучения. А ключевым преимуществом они считают прямой диалог с действующими руководителями.

«Нам всем очень сильно повезло попасть в эту программу. К нам приходят невероятно классные спикеры — вплоть до лично губернатора. И мы можем напрямую задать вопросы, на которые, я думаю, нам бы никто никогда не ответил», — говорит еще одна участница программы.

Разведчик, а с недавних пор депутат Магнитогорского городского собрания депутатов Юрий Ахмеров подчеркивает практическую пользу обучения.





«На многие вопросы, которые меня волновали в рамках избирательной кампании, я здесь нашел ответы. Обучение построено на соединении теории с практикой. То есть сначала специалист читает лекцию, потом приезжает, например, министр, который уже на конкретных примерах показывает, как это все работает в системе. То есть теория подкрепляет практику, а это самое лучшее обучение», — говорит Юрий Ахмеров.

Участники уверены, что их опыт крайне важен для будущей работы.





«Когда ты находишься на передовой, ты отвечаешь в первую очередь за свою жизнь, за людей. В гражданской жизни, в принципе, ничего не меняется. Тоже есть задача, которую необходимо выполнить и подойти к этому максимально ответственно. А время показало, что мы — те люди, которые не бегут от проблем, а решают их»,

— делится один из участников Павел Сагдиев.

Подводя итоги трех с половиной месяцев работы программы «Герои Южного Урала», вице-губернатор Роман Воллерт уверен: она доказала свою эффективность как уникальный социальный лифт и площадка для взаимного обучения. Главный результат этих нескольких недель — в изменившемся мышлении. Люди, привыкшие брать на себя ответственность в боевой обстановке, теперь научились применять эту ответственность в мирной жизни, но с тем же боевым настроем.

«Уже сегодня, спустя три месяца после старта программы, эти 60 человек — реально команда, которая хочет и готова служить родному региону. Мне кажется, это новый уровень муниципальной и государственной службы, в котором присутствует важнейший элемент — элемент любви к своему региону».