По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 1 января 2026 года на 4% проиндексируют все социальные выплаты от Минсоца. Пресс-служба ведомства назвала новые размеры выплат.
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ:
— областной материнский (семейный) капитал: 138 698 рублей;
— студенческий (семейный) капитал: 1 081 600 рублей;
— базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15: 396 рублей;
— на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, с учетом районного коэффициента 1,15: 594 рубля;
— на детей одиноких матерей и детей-инвалидов с учетом районного коэффициента 1,15: 792 рубля;
— на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем, с учетом районного коэффициента 1,15: 19 436,15 рубля;
— областное единовременное пособие при рождении ребенка — 7 154 рубля;
— дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям: 2 704 рубля;
— ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка-школьника: 10 816 рублей;
— ежемесячная денежная выплата на оплату проезда ребенка-школьника: 668 рублей;
— социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка: 324 480 рублей;
— ежемесячная денежная выплата родителям на детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом, ихтиозом или муковисцидозом: 5 962 рубля;
— дополнительные меры социальной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, (сертификат для оплаты реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, а также компенсация за самостоятельно оплаченные услуги): 112 486 рублей.
ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ И ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:
— денежные средства на реализацию права бесплатного проезда: 668 рублей;
— денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в вузы: 5 945 рублей;
— единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет: 1 370 рублей;
— денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет: 59 460 рублей;
— ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи): 438 рублей;
— единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи): 41 247 рублей;
— вознаграждение за воспитание приемного ребенка: 7 060,14 рубля;
— денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и переданных на воспитание в приемные семьи: 16 901 рубль.
ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН:
— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном): 1 798 рублей;
— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона): 1 569 рублей;
— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном): 1 569 рублей;
— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона): 1 341 рубль;
— ежемесячная денежная выплата труженикам тыла: 2 127 рублей;
— ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий: 2 385 рублей;
— ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам: 1 192 рубля;
— ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье: 10 982 рубля;
— ежемесячная денежная выплата сельским специалистам: 3 753 рубля;
— денежная выплата взамен предоставления земельного участка участникам СВО или членам их семей: 356 928 рублей;
— ежемесячная денежная выплата Героям РФ и Героям СССР: 32 448 рублей.