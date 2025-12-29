Социальные пособия в Челябинской области проиндексируют на 4% в 2026 году

Новый размер выплат назвал Минсоц региона

По поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера с 1 января 2026 года на 4% проиндексируют все социальные выплаты от Минсоца. Пресс-служба ведомства назвала новые размеры выплат.

ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ:

— областной материнский (семейный) капитал: 138 698 рублей;

— студенческий (семейный) капитал: 1 081 600 рублей;

— базовый размер пособия на ребенка с учетом коэффициента 1,15: 396 рублей;

— на детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, с учетом районного коэффициента 1,15: 594 рубля;

— на детей одиноких матерей и детей-инвалидов с учетом районного коэффициента 1,15: 792 рубля;

— на детей-инвалидов, воспитываемых одиноким трудоустроенным родителем, с учетом районного коэффициента 1,15: 19 436,15 рубля;

— областное единовременное пособие при рождении ребенка — 7 154 рубля;

— дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям: 2 704 рубля;

— ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы для ребенка-школьника: 10 816 рублей;

— ежемесячная денежная выплата на оплату проезда ребенка-школьника: 668 рублей;

— социальная выплата многодетной семье на приобретение жилого помещения взамен предоставления в собственность бесплатно земельного участка: 324 480 рублей;

— ежемесячная денежная выплата родителям на детей в возрасте до 18 лет, страдающих фенилкетонурией, целиакией, буллезным эпидермолизом, ихтиозом или муковисцидозом: 5 962 рубля;

— дополнительные меры социальной поддержки родителей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, (сертификат для оплаты реабилитационных услуг и услуг по оздоровлению, а также компенсация за самостоятельно оплаченные услуги): 112 486 рублей.

ВЫПЛАТЫ ОПЕКУНАМ И ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ:

— денежные средства на реализацию права бесплатного проезда: 668 рублей;

— денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в вузы: 5 945 рублей;

— единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет: 1 370 рублей;

— денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет: 59 460 рублей;

— ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи): 438 рублей;

— единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи): 41 247 рублей;

— вознаграждение за воспитание приемного ребенка: 7 060,14 рубля;

— денежные средства на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством) и переданных на воспитание в приемные семьи: 16 901 рубль.

ВЫПЛАТЫ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН:

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (с телефоном): 1 798 рублей;

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы (без телефона): 1 569 рублей;

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (с телефоном): 1 569 рублей;

— ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области (без телефона): 1 341 рубль;

— ежемесячная денежная выплата труженикам тыла: 2 127 рублей;

— ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, пострадавшим от политических репрессий: 2 385 рублей;

— ежемесячное социальное пособие детям погибших участников Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам: 1 192 рубля;

— ежемесячное вознаграждение лицам, осуществляющим уход за лицами пожилого возраста и инвалидами на основании договора о приемной семье: 10 982 рубля;

— ежемесячная денежная выплата сельским специалистам: 3 753 рубля;

— денежная выплата взамен предоставления земельного участка участникам СВО или членам их семей: 356 928 рублей;

— ежемесячная денежная выплата Героям РФ и Героям СССР: 32 448 рублей.