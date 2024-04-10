Социальные пенсии в Челябинской области выросли до 13,8 тысячи рублей

Это третья индексация доходов пенсионеров с начала года

В апреле на 7,5% увеличены социальные пенсии россиян, а также пенсии, которые назначаются по государственному пенсионному обеспечению. Нужно ли писать заявление в Социальный фонд и когда получателям принесут деньги, рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Владимир Николаевич, кого коснулась апрельская индексация?

— Повышение затронуло 91,5 тысячи пенсионеров Челябинской области, среди которых более 85 тысяч получают социальную пенсию в связи с инвалидностью или потерей кормильца.

К получателям социальных пенсий относятся граждане, не получившие право на страховую пенсию (например, при отсутствии необходимого стажа или нужного количества пенсионных коэффициентов), а также дети с инвалидностью, инвалиды с детства и другие категории. Размер социальной пенсии зависит исключительно от категории получателя.

Вместе с социальными проиндексированы пенсии участников Великой Отечественной войны; жителей блокадного Ленинграда; граждан, подвергшихся воздействию радиации, и некоторых других категорий.

— На сколько выросли выплаты?

— Размер индексации составил 7,5%, что соответствует росту прожиточного минимума пенсионера за прошлый год.

Так, средний размер социальной пенсии в Челябинской области после индексации вырос до 13,8 тыс. рублей.

Социальная пенсия детям с инвалидностью в среднем составляет около 21,3 тыс. рублей, социальная пенсия инвалидов первой группы — более 20,3 тыс. рублей.

Выплаты участникам Великой Отечественной войны, которые получают одновременно страховую пенсию по старости и государственную пенсию по инвалидности, выросли в среднем до 55,2 тыс. рублей. Пенсия граждан с инвалидностью вследствие военной травмы, также получающих две пенсии, после индексации увеличена в среднем до 43 тыс. рублей.

— Нужно ли людям писать заявления на индексацию пенсий?

— Индексация прошла автоматически, подавать заявления никуда не нужно. Повышенные выплаты поступят пенсионерам в апреле по обычному графику доставки.

— Апрельская индексация стала третьим повышением выплат в этом году.

— В январе 2024 года страховые пенсии неработающих жителей региона были проиндексированы на 7,5%. Индексация коснулась всех получателей страховых пенсий, в том числе получателей пенсий по старости, чьи выплаты стали больше в среднем на 1 295 рублей в месяц и составили 22,2 тыс. рублей.

С 1 февраля 2024 года подросли на 7,4% социальные выплаты, которые выплачиваются гражданам вместе с пенсией. Прежде всего февральское повышение коснулось людей с инвалидностью, ветеранов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и других россиян, пользующихся правом на федеральные льготы. Перечисленным категориям граждан дополнительно к пенсии выплачивается так называемая ежемесячная денежная выплата (именно она увеличилась на 7,4%).

Все перечисленные индексации также проводились автоматически, без заявлений.