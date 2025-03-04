Социальные пенсии россиян увеличат на 14,75% с апреля

Прежде всего индексация коснется людей с небольшим трудовым стажем

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии россиян будут увеличены на 14,75%, сообщает ТАСС со ссылкой на члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Никиту Чаплина.

Такое решение принято в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в стране за прошедший год и направлено на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Индексация пенсий коснется тех, кто в силу различных жизненных обстоятельств не смог наработать необходимый трудовой стаж для получения страховой пенсии.

Индексация также затронет граждан, получающих государственное пенсионное обеспечение, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и осажденных городов, лиц, пострадавших от радиационных и техногенных катастроф и другие категории граждан, нуждающиеся в особой поддержке государства.