Социалисты из Миасса пожаловались в Госдуму на демонтаж памятника Ленину

Активисты уверены, что памятник разрушили целенаправленно, но у специалистов — другая точка зрения

Активисты общественного движения «За новый социализм» в Миассе обратились в Государственную думу РФ с требованием восстановить ранее снесенный памятник Ленину. Вину за его разрушение они возлагают на местные власти. В мэрии Миасса читают, что бетонный Ильич не представляет из себя объекта культурной ценности. В ситуации разбирались корреспонденты Первого областного информагентства.



«Тонких отсидеться не получится!»

Как ранее писало Первое информационное агентство, в ночь с 5 на 6 сентября 2021 года памятник Ленину на площади Труда в Миассе лишился части лица. Проверившие его состояние специалисты пришли к выводу, что скульптура начала разваливаться от старости. 4 декабря памятник демонтировали.

Группа горожан направила обращение прокурору Челябинской области Карену Габриеляну с требованием провести расследование, установить виновных в сносе и восстановить скульптуру.





Письмо такого же содержания на имя лидера КПРФ активисты передали побывавшему в Миассе в конце 2021 года заместителю председателя ЦК КПРФ Дмитрию Новикову. Как рассказал «Первому областному» лидер инициативной группы и руководитель миасской ячейки движения «За новый социализм» Денис Антонов, к решению вопроса миасцы попросили подключиться и депутата Госдумы от Алтайского края, члена КПРФ Анжелику Глазкову (Анжелика Егоровна — супруга основателя движения Николая Платошкина).

«Если Тонких (Григорий Тонких, глава Миасса. — Ред.) думает, что всем в городе ситуация без разницы, то он ошибается. Теперь будем поднимать проблему на федеральном уровне», — заявил активист.

Отломанные ноги культурного наследия

Денис Антонов настроен категорично: ответы из мэрии о ветхости скульптуры и отсутствии злого умысла его не убеждают. Он также возмущен тем, как обветшавший памятник снимали с постамента: в процессе демонтажа у фигуры отломились ноги, торс в местах, где его перехватывали тросы, тоже получил повреждения.





«У нас ощущение, что кто-то кидался в скульптуру камнями и расколотил ее. Демонтаж тоже просто варварский! Культурное наследие тросами не дергают. Сломали памятник пополам. А на все наши запросы администрация города отвечает даже не официальными письмами, а в своем паблике в «ВКонтакте», — изложил свою точку зрения Денис Антонов.

Подозрения в целенаправленном характере разрушения памятника Антонов объясняет тем, что объект на площади Труда — не первый пострадавший в Миассе Ленин. Осенью 2020 года неизвестные облили красной краской монумент в парке Автозаводцев.

Ответы из правоохранительных органов и мэрии миасец называет отписками. По его словам, в ОМВД виновных в первоначальном повреждении памятника даже не попытались искать. Реакция прокуратуры активиста тоже разочаровала. Осенью надзорный орган проводил проверку и не нашел поводов для принятия мер прокурорского реагирования.

Специалисты придерживаются иного мнения. Из полученного мэрией письма Госкомитета по охране объектов культурного наследия Челябинской области следует, что, несмотря на всю известность Владимира Ленина как исторической личности, его демонтированный с площади Труда памятник никакой ценности не представляет.

«По итогам запроса в госкомитет памятник принят на забалансовый учет, как бесхозяйное имущество. Памятник не включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, а также перечень выявленных объектов Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную культурную ценность», — сообщили корреспонденту ИА «Первое областное» в пресс-службе администрации города.

В мэрии не отрицают, что памятник можно восстановить, но расходов на это в бюджете на сегодня не заложено, и где их взять, власти пока не знают.

Ильич стоял бы и стоял

Осенью прошлого года уже частично разрушенный памятник Ильичу обследовал местный скульптор Максим Ведерников. Член Союза художников России Ведерников известен как автор памятников Петру Рычкову в Оренбурге, Плевако в Троицке, памятника «Оренбуржцам — героям Первой мировой войны», его скульптуры установлены в историческом центре Санкт-Петербурга на улице Восстания. В беседе с корреспондентом Первого областного информагентства скульптор подтвердил официальную позицию: памятник попросту обветшал.

«Я залезал на постамент. Арматура гнилая. Спустился, осмотрел фрагменты на земле. Было видно, что бетон расслаивается, слоями отщелкивается, как скорлупа. Материал неоднородный, это отлично видно. Каждый год влага проникала все глубже и глубже и разрушала бетон. Он и правда нес угрозу для местных жителей», — вспоминает сентябрьское обследование Максим Ведерников.

По словам художника, срок службы изделий из бетона — около 30 лет, хотя при должном уходе подобные скульптуры могут простоять и вдвое дольше. Но за миасским Лениным, по мнению Ведерникова, плохо следили. Это и неудивительно: ведь памятник числится как бесхозяйное имущество.

«Где-то в 1920-х в Миассе устанавливали бюст Ленина; на мой взгляд, он был более выразительным. Потом поставили серийный постамент из бетона. По мне, эта фигура не несет никакой художественной ценности, пропорции нарушены. Но жители привыкли к ней, у нас в городе мало скульптур, таких объектов. И жители ценят каждый из них»,

— объясняет скульптор возмущение активистов.

Кирилл Бабушкин, Ирина Агафонова