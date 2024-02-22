Соцфонд рассказал о пособиях для военнослужащих и их семей в Челябинской области

Оформить выплаты помогают сотрудники ведомства

Участники специальной военной операции, а также их семьи имеют право на выплаты по линии Социального фонда России. Оформить их помогают сотрудники Социального фонда, сообщает пресс-служба ведомства.

«Участники СВО имеют право на пенсионное и социальное обеспечение, а также при необходимости на получение технических средств реабилитации», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Также семья бойца может рассчитывать на ежемесячное пособие для ребенка военнослужащего, проходящего службу по призыву, в том числе по мобилизации. Пособие назначается со дня рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву. Размер выплаты в 2024 году в Челябинской области составляет 19 203 рубля, для жителей Озерска и Снежинска — 21 708 рублей, для жителей Трехгорного — 20 038 рублей.

Если в семье планируется пополнение, беременной жене военнослужащего, призванного на срочную службу, полагается единовременное пособие. Его размер для жителей Челябинской области составляет 44 807 рублей, для жителей Озерска и Снежинска — 50 652 рубля, для жителей Трехгорного — 46 756 рублей.

Также семьи участников спецоперации могут подать заявление на единое пособие. При этом доходы мобилизованного супруга при назначении выплаты учитываться не будут.