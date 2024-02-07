Соцфонд рассказал о новых правилах назначения единого пособия на детей в Челябинской области

Руководитель ведомства Владимир Шаронов ответил на самые частые вопросы южноуральцев

Единое пособие для семей с детьми появилось всего год назад. Сегодня эта выплата является одной из главных мер господдержки. Как изменился размер пособия в 2024 году, по каким правилам теперь проводят оценку нуждаемости семьи, какие льготы есть у семей участников СВО, а также куда и когда подавать заявление на пособие, ИА «Первое областное» рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Владимир Николаевич, как много южноуральцев получают единое пособие на детей?

— В 2023 году в Челябинской области единое пособие было назначено для 265 тысяч 398 детей, а также 9 тысяч 570 беременных женщин, которые встали на учет на ранних сроках беременности.

В новом, 2024 году мы назначили единое пособие еще для 43 тысяч 37 детей и для 438 беременных женщин.

Хочу заметить, что с появлением этого пособия полностью изменился принцип оказания мер господдержки. Материальная помощь стала более адресной, сегодня она предназначена именно для малообеспеченных. При назначении выплаты учитываются все жизненные обстоятельства семьи. А это, несомненно, позволяет предоставлять финансовую помощь тем гражданам, которые в ней действительно нуждаются.

— Как изменился размер единого пособия в 2024 году?

— По действующим правилам размер единого пособия может составлять 50, 75 или 100 процентов от величины регионального прожиточного минимума на ребенка или трудоспособного взрослого. Все зависит от того, на кого оформляется единое пособие — на ребенка с рождения до 17 лет или для беременной женщины.

Поскольку с 1 января 2024 года были проиндексированы на 7,5 процента все виды региональных прожиточных минимумов, то и размер единого пособия увеличился.

В новом году пособие на детей подросло на 283—566 рублей в месяц и составило 7 353 рубля, 11 029 рублей 50 копеек и 14 706 рублей.

Для беременных женщин единое пособие в новом году повышено чуть больше и составляет 7 782 рубля, 11 673 рубля и 15 564 рубля в месяц.

Напомню, что критерий нуждаемости семьи определяется исходя из размера прожиточного минимума на душу населения. Эта величина также подросла в 2024 году и составила в Челябинской области 14 279 рублей. Таким образом, для назначения единого пособия среднедушевой доход в месяц на каждого члена семьи не должен быть выше 14 279 рублей.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОДЛИТЬ ВЫПЛАТУ

— Пособие назначается на год. У семей, которые начали получать пособие в числе первых, этот срок уже вышел или на исходе. Когда им лучше подавать заявление на продление выплаты?

— Согласно действующим правилам единое пособие назначается на 12 месяцев, по истечении которых выплата прекращается. Чтобы продлить пособие еще на год, необходимо заново подать заявление.

Сделать это можно заранее — в последний месяц срока выплаты. Для первых получателей пособия, которые оформили его в начале 2023 года, такой срок уже наступил. Поэтому семьи могут обратиться в Отделение Соцфонда за продлением выплаты.

Например, единое пособие назначено семье по февраль 2024 года включительно. В этом случае родители могут подать новое заявление уже в последний месяц выплаты. То есть если срок истекает в феврале, то до конца февраля можно переоформить пособие.

Такое заблаговременное продление обеспечит родителям непрерывную выплату пособия и возможность спокойно подтвердить право на него, если в этом появится необходимость.

Заявление, которое поступает в фонд, рассматривается в течение 10 рабочих дней. В случае успешного продления родители будут получать выплату в привычные для себя сроки, в которые средства приходили до этого.

При безналичном зачислении на банковский счет выплата поступит 3-го числа за предыдущий месяц, при доставке почтой — с 4-го по 24-е число за предыдущий месяц, по графику «Почты России».

Если родители не успеют продлить пособие в феврале и подают заявление позже, например в марте, то в случае его одобрения выплату предоставят с месяца подачи заявления. Первое перечисление будет в течение 5 рабочих дней с момента вынесения положительного решения.

— А доход семьи при продлении будут оценивать заново?

— Да, конечно, при продлении пособия, как и при первичном назначении, специалисты Отделения Соцфонда проверят доходы и имущество семьи за определенный расчетный период. Это необходимо, чтобы определить право на пособие. Для большинства получателей такая проверка пройдет незаметно, поскольку фонд самостоятельно уточнит необходимые сведения.

Расчетный период составляет 12 месяцев, которые предшествуют одному месяцу до подачи заявления. Например, если подать заявление в феврале, то расчетный период будет с января 2023 года по декабрь 2023 года; если подать заявление в марте, то расчетный период будет с февраля 2023 года по январь 2024 года.

— Напомните, как определяется критерий нуждаемости семьи при назначении единого пособия?

— Применяется комплексная оценка нуждаемости семьи. Учитывается не только совокупный доход родителей и детей, но и имущество.

• В расчетном периоде средний доход в месяц на одного члена семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума на душу населения. Для южноуральцев в 2024 году это 14 279 рублей.

• Также специалисты Соцфонда применяют комплексную оценку имущества семьи, которое есть в собственности у семьи: квартиры, дома, земли, машины и других транспортных средств.

• При назначении единого пособия учитывается и трудовая занятость каждого из родителей или уважительные причины отсутствия доходов.

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ПРАВИЛАХ НАЧИСЛЕНИЯ

— В конце прошлого года обсуждались нововведения, которые изменили принцип назначения единого пособия, расскажите об этом.

— В 2023 году были уточнены правила учета заработка самозанятых родителей для определения права семьи на пособие.

Перечислю новшества, которые вступили в силу с декабря прошлого года.

У родителя, для которого единственный источник заработка — это деятельность в статусе самозанятого, право на единое пособие возникнет при годовом доходе от двух минимальных размеров оплаты труда. Таким образом, сейчас единое пособие может быть назначено самозанятым родителям при условии, что сумма их заработка за 12 расчетных месяцев должна быть больше 38 484 рублей, так как федеральный МРОТ с 2024 года составляет 19 242 рубля.

Если в статусе самозанятого родители были менее года, то лимит рассчитывается пропорционально: сумма двух МРОТ делится на 12 месяцев и умножается на месяцы работы в расчетном периоде.

Например, мама в статусе самозанятой находится 9 месяцев. Таким образом, рассчитаем минимальный порог: 38 484 рубля делим на 12 месяцев и получаем 3 207 рублей. Затем эту сумму умножаем на 9 месяцев и получаем 28 863 рубля.

Это значит, что доход самозанятой матери в расчетном периоде должен быть не менее 28 863 рублей. И если он такой же или больше, тогда право на единое пособие у семьи есть.

Это новое правило не применяется в отношении самозанятых граждан, которые имеют обоснованные причины для отсутствия трудового или иного заработка и попадают под правило «нулевого дохода», а также если доход от самозанятости является дополнительным и есть основная работа.

— Кроме того, некоторые выплаты больше не будут учитываться в доход при назначении единого пособия, расскажите о них.

— В прошлом году приняты изменения, позволившие расширить список доходов семьи, которые не будут учитываться при назначении выплаты.

С 1 декабря 2023 года при назначении единого пособия не учитываются проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей.

Помимо этого, с декабря прошлого года исключаются из расчета выплаты, полученные за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава».

А с 1 июня 2024 года при назначении не будут браться в расчет доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет, полученные в период обучения в образовательных организациях.

С июня этого года меняется порядок учета алиментов. Ранее Соцфонд при назначении единого пособия учитывал ту сумму алиментов, которую заявитель указывал сам при заполнении заявления. С июня 2024 года алименты будут учитываться по объему фактически поступивших денежных средств, если они установлены судом. А если размер алиментов определен родителями по взаимному согласию, при расчете среднедушевого дохода семьи будет рассматриваться указанная заявителем сумма, но не менее 25% МРОТ на одного ребенка, 33% на двух детей или 50%, если детей трое и более.

— На что южноуральцам необходимо обратить особое внимание при подаче заявления?

— Заявление может подаваться на одного или сразу нескольких детей.

При этом суммы единого пособия за прошлые периоды на детей, на которых подается заявление, не учитываются в доход семьи. Обращаю внимание — одно заявление может подаваться сразу на двух и более детей.

Важно отметить, что назначается единое пособие на 12 месяцев, решение пересмотру не подлежит, вплоть до окончания срока выплатного периода.

И напомню, что в соответствии с правилами, утвержденными правительством, при назначении единого пособия учитываются суммы доходов семьи до вычета налогов.

В помощь южноуральцам на официальном сайте Соцфонда создан специальный раздел, посвященный единому пособию. В нем размещена подробная информация о том, какие конкретно доходы и имущество учитываются, что такое правило «нулевого» дохода. В любое время можно прочитать и найти ответ на любой интересующий вопрос.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ УЧАСТНИКОВ СВО

— Предусмотрены ли какие-то льготные условия при оформлении единого пособия для семей мобилизованных?

— Начну с того, что мобилизованный включается в состав семьи, и его обязательно нужно указывать в заявлении, а также при подаче заявления на единое пособие сделать необходимую отметку в соответствующем поле заявления.

Льготные условия заключаются в том, что доход мобилизованного не учитывается при расчете среднедушевого дохода. Справку, что член семьи мобилизован, выдает военкомат или воинская часть. Ее необходимо в течение 10 рабочих дней с даты подачи заявления лично представить в клиентскую службу Отделения СФР по месту жительства. В рамках межведомственного взаимодействия указанные справки Соцфонд не получает.

Если у мобилизованного супруга отсутствовали доходы в расчетном периоде, это не является основанием для отказа в едином пособии. Семьям мобилизованных единое пособие назначается на 6 месяцев. По окончании срока можно обратиться повторно за единым пособием, представив справку о мобилизации супруга.

КУДА НЕСТИ ЗАЯВЛЕНИЕ

— Куда челябинцы могут подать заявление на единое пособие?

— От гражданина необходимо только заявление, при этом не важно, как он его подаст — в электронном виде через портал госуслуг или лично через МФЦ и любую клиентскую службу Отделения Соцфонда. Срок рассмотрения занимает 10 рабочих дней.

Все остальные документы, которые потребуются специалистам для определения права и вынесения решения, Отделение Соцфонда получит самостоятельно по системе межведомственного взаимодействия, информационных систем, таких как ЕГИССО, Федеральный реестр инвалидов (ФРИ). Например:

— в налоговой службе запрашиваются сведения о заработке граждан, информация о вкладах в банках;

— министерство соцотношений предоставляет данные о зарегистрированных в регионе многодетных семьях и о выплатах, которые перечисляются южноуральцам в качестве мер соцподдержки;

— в ГАИ запрашиваются данные о транспорте: автомобилях, мотоциклах;

— в Государственной инспекции по маломерным судам запрашиваются данные о водном транспорте;

— в Росреестре запрашивается информация о жилом имуществе граждан, о площади земли, которая находится в собственности.

Все это позволяет назначить единое пособие без представления подтверждающих документов, а также оперативно и в кратчайшие сроки оказывать финансовую поддержку гражданам и семьям с детьми.

В исключительных случаях могут понадобиться некоторые документы. Это происходит, если в рамках межведа нужные документы не поступят в Соцфонд. Но в таких ситуациях заявитель будет уведомлен о необходимости представления дополнительных документов. Если заявление направлено через портал госуслуг, то уведомление поступит в личный кабинет портала.

ГРАФИК ВЫПЛАТ

— Единое пособие выплачивается гражданам ежемесячно. График перечисления в 2024 году останется прежним?

— В 2024 году график перечисления пособий и выплат Отделения Соцфонда для южноуральцев останется прежним. Перечисление единого пособия производится в единый день выплаты. В Челябинской области это 3-е число каждого месяца.

• 3-го числа каждого месяца за предыдущий перечисляется на счета в банках: единое пособие, пособие на ребенка военнослужащего, проходящего срочную службу по призыву, ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до 1,5 лет) для неработающих граждан, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

• 5-го числа каждого месяца перечисляется ежемесячная выплата из маткапитала.

• до 8-го числа каждого месяца — пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет трудоустроенным родителям.

Если день выплаты приходится на выходной или праздничный день, то перечисление пособия производится в предшествующий рабочий день.

Доставка пособий через почтовые отделения осуществляется по графику «Почты России» — с 4-го по 24-е число.

КОГДА ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ

— Скажите, если у родителей остались вопросы по назначению и выплате единого пособия, куда можно обратиться и кто поможет разобраться?

— Все вопросы с учетом персональных данных граждан можно решить только лично. Поэтому я рекомендую обратиться в любую клиентскую службу Отделения Соцфонда либо направить письменное обращение через онлайн-приемную на сайте Соцфонда.

Проконсультироваться по вопросам единого пособия можно в 46 клиентских службах, расположенных в городах и районах Челябинской области. Прием осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 15:45.

Кроме того, в Челябинске, Миассе, Магнитогорске, Копейске и Златоусте прием в клиентских службах в среду продлен до 18:00. Для удобства граждан на сайте Соцфонда предусмотрена предварительная запись на прием в клиентскую службу, данная услуга не требует регистрации граждан и доступна всем желающим.

Напомню, что за консультацией южноуральцы могут обратиться в Отделение СФР по Челябинской области и по телефону единого контакт-центра Соцфонда 8-800-100-00-01 (работает круглосуточно).

И не стоит забывать про официальный сайт: на нем много полезной справочной информации о порядке и условиях назначения единого пособия.