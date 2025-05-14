Соцфонд рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в Челябинской области

Речь идет о программах реабилитации, путевках в санатории и ТСР

В России 2025 год объявлен Годом защитника Отечества. О мерах государственной поддержки бойцов специальной военной операции Первому областному информагентству рассказал и. о. управляющего Отделением Социального фонда России по Челябинской области Владимир Шаронов.

— Владимир Николаевич, на какую господдержку могут рассчитывать бойцы СВО по линии Социального фонда?

— Мы предоставляем участникам специальной военной операции различные меры социальной поддержки (ежемесячные денежные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий, пенсии по инвалидности), обеспечиваем их техническими средствами реабилитации, предоставляем санаторно-курортное лечение в рамках набора социальных услуг получателям ежемесячной денежной выплаты и с этого года — организуем реабилитацию и санаторно-курортное лечение в специализированных центрах Соцфонда.

Инвалидам вследствие военной травмы выплачивается дополнительное ежемесячное материальное обеспечение и ежемесячная денежная компенсация.

РЕАБИЛИТАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СВО

— Кто может пройти лечение в центрах Соцфонда?

— С 2025 года ветераны боевых действий из числа демобилизованных участников спецоперации могут направляться в центры Соцфонда на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. И неважно — был военнослужащий мобилизованным или ушел на спецоперацию по контракту, имеет инвалидность или нет. Главное — он должен быть уволенным из рядов вооруженных сил и иметь удостоверение ветерана боевых действий.

— Как получить путевку?

— Необходимо подать заявление в Отделение СФР по Челябинской области. Удобнее всего это сделать на портале госуслуг, а также в любой клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.

— Нужно ли предъявлять какие-то справки?

— К заявлению необходимо приложить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации и отсутствие противопоказаний. К ним относятся направление по форме 057/у — для медицинской реабилитации и справка по форме 070/у — для санаторно-курортного лечения.

— Если ветеран СВО оформил заявление, то когда он сможет отправиться в центр реабилитации?

— Отделение СФР по Челябинской области рассмотрит заявление в течение двух рабочих дней и затем сообщит ветерану о результатах. Направление на санаторно-курортное лечение или медицинскую реабилитацию выдается за 10 дней до заезда и отправляется способом, который выбрал сам ветеран боевых действий: по электронной почте, в личный кабинет на портале госуслуг либо почтой.

Путевки в центры реабилитации Соцфонда предоставляются демобилизованным ветеранам в текущем режиме. Сегодня все, кто уже подал такое заявление, получили путевки и прошли лечение либо проходят его в настоящее время. Спланировать отпуск и оформить путевку можно заранее, так как удобное время для поездки бойцы выбирают сами.

Специалисты Отделения СФР обеспечивают персональное сопровождение демобилизованных ветеранов на всех этапах обращения и лечения: от оформления путевки до возвращения домой.

— Сколько может длиться реабилитация?

— Продолжительность санаторно-курортного лечения — до 21 дня, медицинской реабилитации — в соответствии с показаниями. Если ранее ветеран не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и назначат курс лечения. Получить путевку можно один раз в год.

— Предусмотрена ли компенсация расходов за проезд к месту лечения?

— Да, предусмотрена. Отделение СФР оплачивает не только оздоровительные процедуры, проживание, питание, но и проезд к месту лечения и обратно.

Билеты или подтверждающие документы необходимо предоставить в Отделение СФР по Челябинской области. Вид транспорта может быть любым: поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль.

— Где находятся центры реабилитации?

— Центры реабилитации Соцфонда расположены на территории пяти федеральных округов: Центрального, Приволжского, Южного, Уральского и Сибирского. Возможности центров уникальны, ознакомиться с более подробной информацией о каждом можно на сайте Соцфонда.

Ближайшие для жителей Челябинской области — «Тараскуль» (Тюмень), «Омский» (Омская область) и «Ключи» (Томская область), в которых предусмотрено лечение по направлениям: травматология, неврология, пульмонология и др. Все центры адаптированы для лечения маломобильных пациентов и спинальных больных.

Природные богатства Сибири помогают в восстановлении здоровья участников спецоперации — в каждом центре есть собственные источники минеральной воды. Кроме того, в центре «Тараскуль» в лечении используют сапропелевые грязи озера Малый Тараскуль, в центре «Омский» — сульфидно-иловые грязи озера Ульжай, в центре «Ключи» — сапропелевую грязь озера Кирек.

— Какой будет программа по оздоровлению?

— В зависимости от профиля заболевания и травм специалисты центра на месте разрабатывают индивидуальную программу восстановления здоровья, проводят комплексные диагностические исследования.

В лечении применяется физиотерапия, массаж, ванны, кинезиотерапия, термолечение, плавание, магнитно-лазерная и ультразвуковая терапия, лечебная физкультура.

Ветераны Челябинской области, которые уже успели побывать в центрах реабилитации, положительно отзываются о лечении. Они возвращаются домой довольными и отдохнувшими, что очень важно для нас.

ПЕНСИОННОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

— Какие выплаты назначает Соцфонд, когда участнику СВО присваивается звание «ветеран боевых действий»?

— Военнослужащие и добровольцы, которым присвоен статус ветерана боевых действий, являются федеральными льготниками. Им выплачивается ежемесячная денежная выплата.

По умолчанию всем ветеранам боевых действий ежемесячная денежная выплата устанавливается сразу в максимальном размере с учетом стоимости набора социальных услуг. Такой порядок предусмотрен с июля 2023 года. Это значит, что для получения льгот из набора социальных услуг необходимо подать заявление. Сделать это можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.

Срок подачи заявления — до 1 октября. При этом выбранный способ получения льгот начнет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, пока ветеран боевых действий не изменит своего решения. Отказаться можно как от всего набора льгот, так и от какой-то его части.

— Какие льготы предусмотрены набором соцуслуг?

— Набор социальных услуг включает в себя бесплатное лекарственное обеспечение, санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно, проезд в пригородных поездах.

— Ежемесячная денежная выплата оформляется по заявлению?

— Да, необходимо подать заявление и представить удостоверение ветерана боевых действий в ближайшую клиентскую службу Отделения СФР. Кроме того, при поступлении информации о присвоенном статусе от ведомства, которое выдало удостоверение, выплата может быть назначена беззаявительно.

— Владимир Николаевич, мы правильно понимаем, что ветеранам предоставляется санаторно-курортное лечение из набора соцуслуг и отдельно — возможность пройти реабилитацию в центрах Соцфонда?

— Все верно, с 2025 года ветераны боевых действий могут получить в Отделении СФР путевку двумя способами: как федеральные льготники — в санаторий в рамках обеспечения набором социальных услуг и как демобилизованные ветераны спецоперации — в центры реабилитации Соцфонда.

В первом случае обеспечение происходит в порядке очередности — по дате подачи заявления и профилю заболевания. В центры Соцфонда демобилизованные бойцы могут отправиться на лечение в ближайшее время, очереди нет.

Отмечу, что получателям набора социальных услуг путевки предоставляются в санаторно-курортные организации, расположенные на территории России, в рамках заключенных государственных контрактов. На них имеют право все категории федеральных льготников, в том числе ветераны боевых действий из числа участников спецоперации, демобилизованных (уволенных) из рядов силовых ведомств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ

— Как Соцфонд обеспечивает участников СВО необходимыми средствами реабилитации?

— Отделение СФР обеспечивает военнослужащих с инвалидностью техническими средствами реабилитации, а также протезно-ортопедическими изделиями. Соответствующие рекомендации должны быть прописаны в их индивидуальной программе реабилитации или абилитации, выданной МСЭ.

Получить необходимые технические средства (например инвалидную коляску, трость и костыли, ортезы, абсорбирующее белье и многое другое) можно двумя способами: в натуральном виде в Отделении СФР (после проведения государственной закупки) или самостоятельно — с помощью электронного сертификата.

— Ветерану нужно писать заявление, чтобы получить средство реабилитации?

— С этого года Отделение СФР по Челябинской области беззаявительно оформляет электронные сертификаты для участников спецоперации с инвалидностью. Сведения поступают в фонд из МСЭ после оформления военнослужащему программы реабилитации.

— Что представляет из себя электронный сертификат?

— Приобретение технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий с использованием электронного сертификата — это быстрый и удобный способ покупки. Сертификат позволяет приобрести около 300 различных видов продукции, в том числе изготовленной на заказ. Электронный сертификат представляет собой электронную запись, которая привязана к номеру банковской карты платежной системы «Мир» военнослужащего.

Цифровой документ содержит информацию: о виде и количестве технических средств, которые можно приобрести, их максимальной цене и сроке действия сертификата. Потратить сертификат можно исключительно на средство реабилитации, рекомендованное МСЭ.

— Каким будет номинал электронного сертификата?

— По электронному сертификату цена технического средства реабилитации, которое рекомендовано военнослужащему, соответствует цене такого же изделия, купленного Отделением СФР по последнему исполненному контракту.

Для граждан с инвалидностью на сайте Соцфонда есть электронный каталог, где можно подобрать необходимое изделие, а приобрести — в специализированном магазине или аптеке, а также через маркетплейсы или онлайн-магазины. В каталоге под описанием товара есть ссылки на точки продаж, у которых в наличии необходимая модель технического средства.

— Куда обращаться за электронным сертификатом в будущем?

— Когда подойдет срок замены или получения новых средств реабилитации, можно вновь оформить электронный сертификат. Сделать это можно заранее — за 60 дней до истечения срока использования имеющегося изделия или за 60 дней до исчерпания предусмотренного объема технического средства реабилитации, например для средств ежедневного пользования. Такой порядок предусмотрен с 2025 года и позволяет непрерывно обеспечивать граждан с инвалидностью необходимыми средствами.

Заявление на получение технических средств реабилитации заполняется на портале госуслуг, в любой клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области или в МФЦ. Срок оформления сертификата — до 10 рабочих дней, а срок действия — 12 месяцев, но не больше срока, указанного для проведения реабилитации.

— Если у военнослужащих остались какие-то вопросы, куда можно обратиться?

— В клиентских службах Отделения СФР по Челябинской области предусмотрено персональное сопровождение участников специальной военной операции. Рекомендую при посещении клиентской службы Отделения СФР сразу обратиться к администратору зала, который окажет квалифицированную помощь. Также для консультирования работает единый контакт-центр — 8-800-100-00-01.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ПЕНСИОННЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ СПЕЦОПЕРАЦИИ

• Время службы в зоне СВО засчитывается в стаж в двойном размере и учитывается в будущем при назначении пенсии. Также в два раза увеличивается пенсионный коэффициент — 3,6 за один год участия в спецоперации (вместо 1,8).

• Участие в специальной военной операции в период прохождения военной службы и в период пребывания в добровольческом формировании включается в подсчет стажа для досрочного выхода на пенсию за длительный стаж (для мужчин — 42 года, для женщин — 37 лет). При наличии продолжительного стажа граждане могут отправиться на заслуженный отдых на два года раньше от общеустановленного пенсионного возраста.

• Военнослужащие с инвалидностью, которые имеют автомобиль по медицинским показаниям, могут компенсировать 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО.