Соцфонд озвучил график работы на январские праздники в Челябинской области

В выходные будут работать офисы только в пяти городах

Клиентские службы Отделения Социального фонда России по Челябинской области изменят график работы на январские праздники: прием граждан приостановят, но ключевые услуги будут доступны дистанционно, сообщили в пресс-службе ведомства.

С 31 декабря по 4 января все офисы фонда будут закрыты.

Единственным рабочим днем в период каникул станет понедельник, 5 января, с 10:00 до 15:00. В этот день откроются офисы в пяти городах: Челябинске, Магнитогорске, Копейске, Миассе и Златоусте.

С 6 по 11 января — снова нерабочие дни.

Штатный график приема возобновится с понедельника, 12 января.

Фонд напоминает, что большинство услуг — от оформления выплат до получения справок — доступны круглосуточно на портале «Госуслуги».

Единый контакт-центр СФР (8‑800‑100‑00‑01) будет работать в праздники без перерыва, за исключением 1 января. Звонок бесплатный.