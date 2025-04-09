Соцфонд оформил 35 тысяч электронных сертификатов для инвалидов Челябинской области

С помощью этого документа можно приобрести около 300 видов продукции

В 2024 году жители Челябинской области получили 35 230 электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации. На эти цели Социальный фонд России направил 908,6 миллиона рублей, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Социального фонда России.

С помощью электронного сертификата можно самостоятельно выбирать и покупать инвалидные коляски, трости, костыли, ортезы, абсорбирующее белье и многое другое — всего около 300 видов продукции.

«Сертификат на покупку технических средств реабилитации представляет собой электронную запись, которая привязана к номеру банковской карты платежной системы „Мир“. Цифровой документ содержит информацию о виде и количестве средств, которые можно купить гражданину с инвалидностью, срок действия и стоимость изделия», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Для удобства граждан создан электронный каталог, с помощью которого можно найти необходимое изделие, сравнить цены у разных поставщиков и магазинов, а затем оформить покупку.

Сервисы электронного каталога позволяют подобрать и приобрести технические средства реабилитации в специализированном магазине или аптеке, а также через маркетплейсы или онлайн-магазины.

Подать заявление на оформление электронного сертификата можно на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области или в МФЦ. Срок оформления сертификата — до 10 рабочих дней, а срок действия — 12 месяцев, но не больше срока, указанного для проведения реабилитации.

С 1 января 2025 года граждане с инвалидностью могут бесплатно получить технические средства реабилитации двумя способами: в натуральном виде (через государственную закупку, проведенную Отделением СФР по Челябинской области) или самостоятельно — с помощью электронного сертификата.

Если технические средства реабилитации были приобретены на собственные средства до конца 2024 года, то Отделение СФР по Челябинской области в прежнем порядке (по предоставленным чекам) возместит расходы за эту покупку. Заявление можно подать в клиентской службе Отделения СФР или МФЦ.