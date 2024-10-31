Соцфонд назвал даты выплаты пенсий и пособий в ноябре

Деньги начисляют не в определенное время, а в течение дня

В этом ноябре детские пособия выплатят 2 ноября. Перенос связан тем, что плановая дата приходится на нерабочий день, сообщили в пресс-службе отделения Социального фонда России по Челябинской области.

На банковские карты перечислят:

• единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

• меры социальной поддержки, переданные из соцзащиты;

• пособие по уходу за ребенком до 1,5 года неработающим родителям;

• ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка.

5 ноября на счета родителей поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до 3 лет. До 8 ноября работающие родители получат выплату пособия по уходу за ребенком до 1,5 года.

«Пенсии на счет в банке жителям Челябинской области в ноябре поступят в соответствии с действующим графиком, без каких-либо переносов», — сказали в пресс-службе.

Пособия и пенсии перечисляют не в определенное время, а в течение всего дня. Выплаты приходят на банковские карты «МИР».

На почту выплаты будут поступать с 2 по 24 ноября. Точную дату можно узнать в отделении. С вопросами можно обратиться к специалистам Соцфонда по телефону 8 800 100 00 01 (звонок бесплатный).