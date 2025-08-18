С 20 августа отделение Социального фонда России Курчатовского района Челябинска будет принимать граждан и страхователей по новому адресу: проспект Победы,177а, сообщают в пресс-службе ведомства.
Новое помещение клиентской службы расположено на первом этаже дома и имеет комфортный зал ожидания, а также цифровую зону самообслуживания. В зале работает администратор, который поможет с записью на прием и выдаст талон.
Вход в отделение оборудован пандусом и кнопкой вызова администратора. У здания есть парковка для автомобилей.
Прием посетителей в новом здании ведется без перерыва на обед:
— с понедельника по четверг: с 8:00 до 17:00 часов;
— в пятницу: с 8:00 до 15:45 часов;
— в последнюю субботу месяца: с 8:00 до 15:00 часов.
В этом же здании ведет прием отделение СФР Калининского района.
Между тем жители Челябинской области могут попасть на видеоприем к руководителям СФР.