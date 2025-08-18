Соцфонд Курчатовского района в Челябинске меняет адрес

Принимать посетителей здесь будут без обеда, а один раз в месяц — и по субботам

С 20 августа отделение Социального фонда России Курчатовского района Челябинска будет принимать граждан и страхователей по новому адресу: проспект Победы,177а, сообщают в пресс-службе ведомства.

Новое помещение клиентской службы расположено на первом этаже дома и имеет комфортный зал ожидания, а также цифровую зону самообслуживания. В зале работает администратор, который поможет с записью на прием и выдаст талон.

Вход в отделение оборудован пандусом и кнопкой вызова администратора. У здания есть парковка для автомобилей.

Прием посетителей в новом здании ведется без перерыва на обед:

— с понедельника по четверг: с 8:00 до 17:00 часов;

— в пятницу: с 8:00 до 15:45 часов;

— в последнюю субботу месяца: с 8:00 до 15:00 часов.

В этом же здании ведет прием отделение СФР Калининского района.

Между тем жители Челябинской области могут попасть на видеоприем к руководителям СФР.