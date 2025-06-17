Соцфонд Челябинской области возместит расходы на создание рабочих мест для инвалидов

Главное, чтобы человек проработал не менее девяти месяцев

Работодатели Челябинской области могут получить субсидию на создание рабочих мест для людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

Компенсация положена за оснащение рабочих мест для граждан с инвалидностью I и II группы, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности, включая участников СВО. За оборудование одного рабочего места можно получить до 200 тысяч рублей.

«СФР компенсирует расходы на закупку основного и вспомогательного оборудования, а также на приобретение технических приспособлений, специальной и рабочей мебели. Кроме того, возмещаются траты на монтаж и установку. Также получить субсидию можно за оборудование рабочего места на дому, если это рекомендовано индивидуальной программой реабилитации или абилитации, при условии оформления надомного труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Человек с инвалидностью должен быть принять на работу на срок не менее 9 месяцев — срок следует указать в договоре.

Заявление о получении субсидии и документы, подтверждающие расходы, работодатель направляет в службу занятости населения в течение трех месяцев с даты подписания трудового договора.

Отметим, что компенсация стоимости оборудования рабочих мест для людей с инвалидностью осуществляется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» (является частью нацпроекта «Кадры»).