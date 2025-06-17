Работодатели Челябинской области могут получить субсидию на создание рабочих мест для людей с инвалидностью, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.
Компенсация положена за оснащение рабочих мест для граждан с инвалидностью I и II группы, а также ветеранов боевых действий с любой группой инвалидности, включая участников СВО. За оборудование одного рабочего места можно получить до 200 тысяч рублей.
«СФР компенсирует расходы на закупку основного и вспомогательного оборудования, а также на приобретение технических приспособлений, специальной и рабочей мебели. Кроме того, возмещаются траты на монтаж и установку. Также получить субсидию можно за оборудование рабочего места на дому, если это рекомендовано индивидуальной программой реабилитации или абилитации, при условии оформления надомного труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ», — рассказал и. о. управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Человек с инвалидностью должен быть принять на работу на срок не менее 9 месяцев — срок следует указать в договоре.
Заявление о получении субсидии и документы, подтверждающие расходы, работодатель направляет в службу занятости населения в течение трех месяцев с даты подписания трудового договора.
Отметим, что компенсация стоимости оборудования рабочих мест для людей с инвалидностью осуществляется в рамках федерального проекта «Активные меры содействия занятости» (является частью нацпроекта «Кадры»).