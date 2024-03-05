Соцфонд Челябинской области раздаст бесплатные путевки в санатории

Рассказываем, кто и как может подать заявку на отдых

Социальный фонд продолжает принимать заявки на льготные путевки в санаторий. Только в прошлом году своим правом на бесплатный отдых воспользовались 4568 южноуральцев. Оздоровление в специализированных здравницах прошли 3800 человек, в том числе 537 детей, и 767 сопровождающих, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Челябинской области.

«Путевками и бесплатным проездом к месту лечения и обратно обеспечиваются федеральные льготники, которые сохранили набор социальных услуг в натуральном виде. Направления на санаторно-курортное лечение выдаются гражданам в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления. Продолжительность лечения в санатории для взрослых составляет 18 дней, для детей — 21 день, а если инвалидность связана с заболеваниями или последствиями травмы спинного мозга — от 24 до 42 дней», — говорит исполняющий обязанности управляющего Отделения СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Кстати, граждане с первой группой инвалидности и дети с инвалидностью имеют право на вторую путевку и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего.

Узнать свой номер в очереди на санаторно-курортное лечение можно дистанционно на региональной странице Отделения СФР по Челябинской области в разделе «Информация для жителей региона — Гражданам — Очередь на санаторно-курортное лечение». Данные обновляются еженедельно.

Для получения путевки федеральным льготникам необходимо подать заявление в Отделение СФР по Челябинской области и предоставить справку от лечащего врача. Сделать это можно в электронном виде через портал госуслуг, МФЦ или обратиться в клиентскую службу фонда.