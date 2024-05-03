Соцфонд Челябинской области рассказал о выплате пенсий и пособий в мае

Часть выплат поступят на счета получателей раньше графика

В мае выплата пенсий, а также пособий для семей с детьми проходит с учетом весенних праздников. Подробнее о новом графике рассказали в пресс-службе Отделения СФР по Челябинской области.

«Те, кому пенсия поступает на банковский счет, получат деньги в обычные для себя даты. А почтальоны будут выдавать пенсию с 4 по 24 мая с учетом режима работы своих отделений», — поясняют в пресс-службе.

Сегодня, 3 мая, деньги выплатят семьям, которые получают пособия на детей: это единое пособие, выплата за первого ребенка до 3 лет, пособие по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей, пособие на ребенка военнослужащего по призыву и другие.

Также сегодня, а не 5 мая, будет перечислена ежемесячная выплата из материнского капитала.

До 8 мая СФР перечислит пособие по уходу за ребенком до полутора лет для родителей, которые трудоустроены и работают официально.

В Соцфонде просят учитывать, что зачисление выплат по линии СФР на счета в банках производится не в первой половине дня, а в течение всего рабочего дня.