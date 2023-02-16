Соцфонд Челябинской области рассказал о возможностях электронного сертификата

Чаще всего по ним приобретают коляски, ортопедическую обувь и слуховые аппараты

Более 240 видов технических средств реабилитации (ТСР) доступны инвалидам Челябинской области для заказа с помощью электронного сертификата. Большую часть таких покупок составляют коляски, ортопедическая обувь и слуховые аппараты, сообщает пресс-служба отделения Социального фонда России по Челябинской области.

«Со второго полугодия 2022 года также стало возможным приобретение современных специальных телефонов, телевизоров с телетекстом для скрытых субтитров и других товаров для граждан с ограниченными возможностями здоровья. В настоящее время в каталоге ТСР представлено более 6700 товаров от более 650 производителей и поставщиков», — говорят в ведомстве.

Сейчас в Челябинске и Магнитогорске работают 10 торговых точек, где жители области могут приобрести технические средства реабилитации.

Напомним, электронный сертификат позволяет мгновенно оплатить выбранное ТСР, если оно соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы. Расчеты производятся через карту МИР.