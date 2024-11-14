Соцсети МУП ПОВВ Челябинска ожили после критики врио мэра Алексея Лошкина

Водоканал пообещал делать регулярные посты

Челябинский МУП ПОВВ оживил свои соцсети после того, как «тишиной» в «ВКонтакте» остался недоволен врио мэра Алексей Лошкин.

Напомним, градоначальник раскритиковал МУП за то, что важная организация не информирует население об авариях и внештатных ситуациях. Последний пост о коммунальных авариях был 26 июня 2023 года, до этого — 11 января 2023 года.

Накануне, 13 ноября, водоканал опубликовал запись, в которой рассказывает о возобновлении регулярных публикаций о деятельности предприятия, интересных фактов о воде и экологии, плановых аварийных отключениях и сроках устранения внештатных ситуаций.

«Страница совершенствуется, чтобы быть максимально удобной и полезной для абонентов МУП ПОВВ», — поделились в организации.

Также вчера сразу опубликовали первый пост об устранении аварии на водоводе в Металлургическом районе.

К слову, Алексею Лошкину не понравился и сайт водоканала, он назвал его таким, что «голову можно сломать». Реорганизуют ли сайт, пока не сообщается.