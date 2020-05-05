Сотрудницу кафе обокрали в разгар рабочего дня в Челябинске

Подозреваемого уже задержали сотрудники полиции.

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Несмотря на режим самоизоляции, в Челябинске продолжают совершать преступления. Так, накануне неизвестный обокрал сотрудницу кафе быстрого питания во время её рабочего дня. Девушка незамедлительно обратилась в Отдел полиции «Курчатовский» с заявлением. Подробнее сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как объяснила 24-летняя челябинка, она работает доставщиком заказов в кафе с обслуживанием на вынос. И в какой-то момент, пока она работала, к ней подбежал неизвестный и выхватил сотовый телефон и смарт часы. Ущерб девушка оценила в 25 тысяч рублей.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска по горячим следам установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель Челябинской области 1998 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ „грабеж“»,— сообщили в ведомстве.

Похищенное имущество изъяли и вернули пострадавшей. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому. За данное преступлением ему грозит до семи лет лишения свободы.

Сотрудники полиции напоминают гражданам незамедлительно обращаться в ближайшие отделения и по телефону 02, если против них были совершены какие-то противоправные действия.