Сотрудница «Первого областного» выиграла приз на форуме «Мёд»

Полина Хаустова представила проект продвижения социальных сетей медиахолдинга.

Сотрудница медиахолдинга «Первый областной» Полина Хаустова отличилась на форуме новой журналистики «Мёд», который прошёл в минувшие выходные в Челябинске. SMM-специалист стала обладателем премии мероприятия. Как рассказала сама Полина Хаустова, награды она удостоилась за проект продвижения социальных сетей медиахолдинга «Первый областной».



«Я стала обладателем премии форума о новых медиа „Мёд“, который вчера закончился. Проект продвижения соц. сетей медиахолдинга „Первый областной“, где оказалась после форума „Мёд“ прошлого года, и развития собственного бизнеса в сфере медиа. Также получила приглашение пройти обучение в Московском агентстве „Икра“. На форуме присутствовали специалисты со всего УрФО. Из-за карантина был большой конкурс на место участника, 150 человек оффлайн и 350 онлайн участвовали. Форум открыл губернатор Алексей Текслер. Ещё я взяла приз за самого активного участника»,— поделилась SMM-специалист медиахолдинга «Первый областной» Полина Хаустова.

Отметим, что Полина Хаустова не в первый раз становится призёром различных мероприятий. Так, этим летом девушка отличилась на федеральном форуме «Утро», который проходил с 3 по 5 июля. В онлайн-формате Полина Хаустова представила видео-проект, мотивирующий молодёжь на открытие собственного дела. Его заметили руководители проекта «Территория успеха» из Калининграда и пригласили девушку на удалённую стажировку.