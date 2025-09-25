Сотрудница МЧС из Челябинска лучше всех в России маневрирует на гидроциклах

Второй год подряд она побеждает в водно‑моторных соревнованиях

Руководитель группы технического надзора Центра ГИМС ГУ МЧС по Челябинской области Наталья Иванова заняла первое место во Всероссийском чемпионате по водно-моторным соревнованиям. Девушка становится лучшей в этой номинации второй год подряд, сообщили в пресс-службе ведомства.



Наталья заняла первое место в дисциплине «скоростное маневрирование на гидроциклах». На службе девушка с 2018 года. Летом, зимой и в межсезонье она вместе с коллегами следит за безопасностью на водоемах, проводит профилактику.

