Сотрудница челябинского МВД написала стихи ко Дню памяти и скорби

Поэтические строки стали основой для видеоклипа

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Сотрудница отдела информации и общественных связей областного полицейского главка Елена Горбачева написала стихи ко Дню памяти и скорби. Своё поэтическое произведение она посвятила героям, не вернувшимся с полей сражений, самоотверженно защищавшим Отчизну, рассказали в пресс-службе главного управления МВД России по Челябинской области.

Эти строки стали основой для видеоклипа, посвященного памятной дате в истории нашей страны. Сотрудники областного полицейского главка и регионального ГИБДД зачитали их на видеоряд об участии коллег в памятных мероприятиях накануне 22 июня.

«В канун Дня памяти и скорби, отмечаемого 22 июня, сотрудники органов внутренних дел Челябинской области присоединились к традиционной всероссийской акции „Свеча памяти“, посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Полицейские Южного Урала пришли на мемориальные комплексы, чтобы зажечь свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая будущую мирную жизнь. Кадры мероприятий, состоявшихся в городах региона, вошли в видеоролик, подготовленный пресс-службой ГУ МВД России по Челябинской области», — рассказали в региональном полицейском главке.

Кроме того сегодня, в День памяти и скорби, вся страна присоединилась к всероссийской акции минута молчания.