Сотрудница автозавода в Миассе завоевала корону в конкурсе «Мисс Союза машиностроителей»

Анастасия Пущаева победила в номинации «Мисс зрительских симпатий»

Сотрудница автомобильного завода «Урал» (входит в СоюзМаш России) завоевала корону победительницы конкурса «Мисс Союза машиностроителей — 2025» в номинации «Мисс зрительских симпатий», сообщает пресс-служба предприятия.

В столице Чувашии Чебоксарах завершился III Межрегиональный конкурс «Мисс Союза машиностроителей». Свою красоту и талант продемонстрировали 27 сотрудниц машиностроительных предприятий Чувашии и еще трех регионов России. Автомобильный завод «Урал» на конкурсе представляла термист производства автокомпонентов Анастасия Пущаева.

В течение недели участницы готовили визитки, творческие номера, образы к дефиле, проходили мастер-классы и обучались у профессиональных тренеров. По итогам конкурса Анастасия Пущаева получила титул «Мисс искренность», а еще — корону победительницы в номинации «Мисс зрительских симпатий».

«Автомобильный завод „Урал“ — это не просто место работы. Это то место, где я развиваюсь в разных направлениях, обзавожусь новыми знакомствами, получаю новый опыт, занимаюсь спортом: играю в футбол в женской команде завода, хожу в тренажерный зал. Здесь отличная профсоюзная организация, множество социальных программ, возможность участвовать в спортивных, культурных, развлекательных мероприятиях, форумах, слетах, хороший коллектив, замечательные руководители»,— считает Анастасия Пущаева.

По ее словам, на предприятии созданы все условия для карьерного и личностного роста.