Сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии поздравляют в России 29 октября

Раньше они были подразделением милиции

Сегодня, 29 октября, в Челябинской области поздравляют с профессиональным праздником сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии. Это смелые, оперативные и ответственные люди, которые обеспечивают общественную безопасность и укрепляют правопорядок.

«Уже многие десятилетия вневедомственная охрана стоит на страже государственных интересов, оберегает частную и личную собственность. Сотрудников отличают высокий профессионализм, смелость, умение четко и слаженно действовать в самых разных ситуациях, в том числе экстремальных», — отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Глава региона поблагодарил сотрудников, а также ветеранов вневедомственной охраны за их службу в интересах людей и государства.

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии охраняют и жилые дома, и офисы, и важные режимные объекты.

Новое подразделение было сформировано 29 октября 1952 года постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР. Оно было создано при органах внутренних дел. Таким образом, на милицию возложили обязанности по охране объектов торговли, предприятий промышленности и некоторых других учреждений. Позже внутри вневедомственной охраны начали создавать различные подразделения, сотрудников, как и обязанностей, становилось все больше. В состав вневедомственной охраны вошли сторожа, бригадиры и инспекторы, которые подчинялись начальникам отделов милицейской службы.

«Качественным скачком в организации деятельности службы стало издание распоряжения Совета министров СССР № 1026 в 1967 году, которое разрешало производить замену сторожей и бригадиров лицами рядового и младшего начальствующего состава милиции. Появление на улицах городов в наиболее криминогенное ночное время нарядов милиции, активная работа по оборудованию охраняемых объектов сигнализацией позволили значительно повысить эффективность борьбы с посягательствами на государственное и общественное имущество», — отметили в Росгвардии.

Развитие подразделения продолжилось, началось его активное оснащение техникой. Качество охраны объектов повысилось в разы.

В 2016 году вневедомственную охрану включили в структуру Росгвардии.