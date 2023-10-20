Сотрудников «УСТЭК-Челябинск» потребовали наказать за срыв отопительного сезона на ЧТЗ

Тепло подали только после вмешательства прокуратуры

В частном секторе Тракторозаводского района Челябинска тепло подали с опозданием на неделю из-за того, что слесарь забыл открыть задвижку на трубе. Прокуратура города усмотрела в этом вину теплоснабжающей организации АО «УСТЭК-Челябинск» и потребовала от нее наказать должностных лиц, ответственных за срыв отопительного сезона, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Дом по адресу улица Лобачевского, 45, попал в поле зрения прокуратуры после того, как его хозяйка Анастасия Валиева пожаловалась на холодные батареи в социальных сетях.

«Раньше всегда давали отопление частному сектору вместе с соцобъектами, было тепло с сентября по май. Сейчас третий год издевательство какое-то: включают в последнюю очередь, выключают раньше всех!»— написала челябинка.

Проверка показала, что частные дома по улице Лобачевского снабжает теплом АО «УСТЭК-Челябинск». Однако компания своевременно не проконтролировала подачу теплоносителя в направлении улицы Лобачевского — задвижка была закрыта. В надзорном органе отмечают, что в доме, из которого поступила жалоба, проживает многодетная семья, причем один из несовершеннолетних детей — инвалид. По словам его мамы, ребенок уже месяц ходит по дому в зимней одежде.

После вмешательства прокуратуры отопление в дом подали 10 октября — спустя неделю после официального старта отопительного сезона в Челябинске. Надзорный орган потребовал от директора АО «УСТЭК» привлечь виновных лиц к ответственности и принять меры для исключения подобных нарушений в будущем.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что за первую половину текущей недели мэрия Челябинска получила около 200 жалоб на низкие параметры теплоносителя, из-за чего у горожан в квартирах холодные батареи и нет горячей воды. Все обращения поступили из зоны ответственности «УСТЭК-Челябинск».