Сотрудников полиции наградили в профессиональный праздник

В Челябинске состоялся торжественный приём лучших представителей нелёгкой профессии

10 ноября — День сотрудников органов внутренних дел РФ. В Главном управлении МВД России по Челябинской области вручили награды. С праздником правоохранителей поздравил губернатор Алексей Текслер и председатель областного парламента Олег Гербер.

Глава региона отметил положительную динамику в работе южноуральской полиции и поблагодарил правоохранителей за службу. По оценке федерального ведомства областной главк занимает первое место в УРФО и пятое по стране. Южноуральские полицейские опираются на опыт предшественников и используют новейшие технологии, открываются новые пункты полиции.

Как рассказал начальник Главка Михаил Скоков, ведется работа по открытию нового отдела полиции в микрорайоне «Парковый», созданию центра управления наружными нарядами. К охране правопорядка продолжат привлекать дружинников. С их помощью удалость пресечь более девяти тысяч правонарушений.

«Особенно хочу поблагодарить тех сотрудников, которые сейчас несут нелегкую службу в дежурных нарядах и маршрутах патрулирования, и в эти торжественные минуты находятся на боевом посту, обеспечивая безопасность наших граждан», — сказал начальник Главка Михаил Скоков