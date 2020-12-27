Сотрудников мэрии Верхнего Уфалея заподозрили в незаконном корпоративе

О результатах служебной проверки будет доложено руководство области

Верхний Уфалей обсуждает скандальную новость: 25 декабря полицейские, проводя уже традиционный рейд по развлекательным заведениям и общепиту, застали в кафе «Созвездие» незаконный корпоратив, в котором принимали участие сотрудники городской администрации.



В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области подтверждают только сам факт проведения рейда, от комментариев о его результатах правоохранители воздерживаются. Ситуацию прокомментировала глава города Вера Ускова.

«Администрация не проводила никаких корпоративов. В кафе „Созвездие“ не было сотрудников мэрии от слова „совсем“. Однако там присутствовали некоторые специалисты управления имущественных отношений. Это самостоятельная структура, к администрации она имеет очень косвенное отношение. Тем не менее, на утро понедельника по этому инциденту назначена комиссия», — заявила ИА «Первое областное» Вера Ускова.

«Надо разбираться, что имело место в Верхнем Уфалее. Корпоратив или просто ужин. В любом случае будет проведено служебное расследование», — сообщил Первому областному информагентству вице-губернатор Станислав Мошаров, курирующий Верхнеуфалейский городской округ.

Глава города также подчеркнула, что все сотрудники мэрии присутствовали вечером 25 декабря на открытии новогоднего городка на площади города, что может быть подтверждено видео- и фотосъемкой. В кафе они, по мнению мэра, в любом случае не успели бы.