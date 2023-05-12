Сотрудников Донецкой службы крови пригласили в Челябинск для обмена опытом

Южноуральские эксперты уже консультируют коллег в подшефной Волновахе

Главный внештатный трансфузиолог Минздрава Челябинской области Анатолий Крохин провел консультации специалистов станции переливания крови в городе Волноваха Донецкой Республики. По итогам рабочей встречи он пригласил коллег с рабочим визитом на Челябинскую областную станцию переливания крови. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Здание станции переливания крови было отстроено заново. Теперь это отремонтированный комплекс, в котором есть современное медицинское оборудование и технологии. Он готов уже сейчас принимать доноров.

Напомним, что Челябинская область принимает активное участие в восстановлении и других объектов Волновахи. В их числе — жилые дома, Свято-Преображенский храм, городская больница, школа, детский сад.