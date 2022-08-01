Сотрудников для работы в ночную смену стали чаще искать в Челябинской области

По России спрос на таких сотрудников вырос на 71%

В Челябинской области в июне — июле 2022 года по сравнению с прошлым годом вдвое выросло число вакансий, предполагающих работу ночью. Речь идет о продавцах, сотрудниках общепита, водителях, фармацевтах. Средние предлагаемые зарплаты «ночным» работникам — 35 тысяч рублей, сообщают эксперты hh.ru.

На сотрудников розничной торговли для работы в ночное время приходится 40% вакансий. В категории «гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» — 15% предложений, «услуги для населения» — 9%. По 8% — «перевозки, логистика, склад, ВЭД» и «продукты питания». По 5% вакансий приходится на категории «медицина, фармацевтика, аптеки» и «IT, системная интеграция, интернет».

Чаще всего для работы в ночь требуются продавцы, повара, упаковщики, операторы кол-центров, а также кассиры, администраторы, водители, товароведы, фармацевты и уборщики.

«Важно помнить, что по ТК РФ к работе в ночное время не допускаются беременные женщины и работники, не достигшие возраста 18 лет. Кроме того, для привлечения некоторых категорий граждан к работе ночью работодатель обязан получить их письменное согласие. В частности, это женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, инвалиды, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до четырнадцати лет, и другие», — пояснили в пресс-службе hh.ru.

Эксперты составили топ-10 вакансий для тех, кто хочет работать по ночам в Челябинской области. Например, комплектовщиком можно устроиться на зарплату от 45 до 60 тысяч рублей, ночным товароведам предлагают от 41 до 49 тысяч рублей, а ночным специалистам службы поддержки — от 41 300 до 49 560 рублей до вычета налогов.

Также в список попали ночные охранники, сотрудники складов, сборщики заказов, продавцы, повара, водители-курьеры и эксперты экономической безопасности.