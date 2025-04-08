Сотрудники военных комиссариатов отмечают профессиональный праздник

Он был установлен в 2006 году

В 2025 году 8 апреля сотрудники военных комиссариатов в 19‑й раз отмечают свой профессиональный праздник. Он был установлен указом президента в 2006 году в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что военкоматы играют важную роль в комплектовании Вооруженных сил страны. А в условиях проведения спецоперации эта работа особенно значима.

«Сотрудники военных комиссариатов обеспечивают своевременный призыв граждан на службу, ведут большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи, формируют надежную связь армии и общества. Искренняя преданность Отечеству, забота о призывниках, поддержка и внимание к каждому военнослужащему являются залогом успешного выполнения поставленных задач»,— подчеркнул Алексей Текслер.

Кстати, изначально в задачи военкоматов, которые были впервые открыты в 1918 году, входили подготовка и проведение мобилизаций, призывов на военную службу и учебные сборы, подготовка молодежи к военной службе и прочие мероприятия. После распада СССР к задачам добавились организация приема на службу по контракту и обеспечение соцзащиты военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. А это содействие в трудоустройстве, оформление необходимых документов, разъяснение вопросов пенсионного обеспечения и многое другое.