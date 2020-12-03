Сотрудники Росстата разработали 115 проектов во время обучения по программе «КЛИК»

Представители ведомства прошли обучение по направлениям аналитики и работы с данными.

Заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Григорий Остапенко рассказал об успешных проектах, подготовленных Росстатом — самой большой командой программы «КЛИК», состоявшей из 1 000 сотрудников.

Всего специалистами было подготовлено 115 проектов, нацеленных на цифровую трансформацию, в том числе направлений бюджетного финансирования, процессного управления, кадровой работы, организации безопасных процессов производства.

По его словам, сотрудники Росстата прошли обучение по направлениям аналитики и работы с данными, что полностью соответствовало Стратегии развития Федеральной службы государственной статистики.

Остапенко отметил, что «трансформация — это в первую очередь про людей, а не про цифры». За время прохождения обучения несколько сотрудников территориальных органов власти в сфере статистики показали выдающиеся результаты и были переведены в центральный аппарат Росстата.

Замглавы Росстата также рассказал о выстраивании внутрикорпоративной системы «опыления знаний», зародившейся на основе программы «КЛИК», и выразил надежду, что полученные компетенции будут переданы в регионы.