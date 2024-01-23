Сотрудники Росреестра стали добрыми волшебниками для 5‑летнего миасца

Исполнить мечту ребенка помогла всероссийская благотворительная акция «Елка желаний»

Управление Росреестра по Челябинской области приняло участие в «Елке желаний». Несмотря на то что новогодние праздники закончились, в ведомстве приняли решение в начале 2024 года исполнить еще одну детскую мечту. Поэтому маленький житель Миасса Коля, мама которого написала заявку на сайт елкажеланий.рф, получил загаданный подарок.

В минувшую пятницу детский каркасный батут с защитной сеткой вручили маме и пятилетнему Коле заместитель руководителя челябинского Росреестра Андрей Жарков, начальник Миасского отдела Игорь Жуков и члены Молодежного совета.

«Подарок нужен Коле не только для развлечения, но и для занятий. Физическая нагрузка по показаниям будет полезна для развития тонуса мышц ребенка, а игровая форма, несомненно, поднимет ему настроение», — уверены в ведомстве.

Колина мама Ксения искренне поблагодарила за исполнение мечты сына: «Чудеса случаются там, где в них верят, — мы не переставали мечтать и верить в чудо. В середине января нашлись волшебники, которые смогли исполнить мечту Коли о батуте. Мы признательны коллективу регионального Росреестра за внимание и такой замечательный подарок», — рассказала она.

Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, особенностями физического развития, а также одаренных ребят. Исполнить мечты детей могут все желающие. Акция продлится до конца января.