Сотрудники региональных министерств вышли на весенние субботники

От мусора очистили Алое поле и лесопарковую зону у Центрального стадиона

Сотрудники Минфина и Минздрава Челябинской области привели в порядок после зимы несколько территорий Челябинска. Подробности рассказали в пресс-службах ведомств.

Работники Минфина традиционно выбрали для уборки Алое поле. В 2018 году там высадили Аллею финансистов — 35 деревьев, которым дали тематические «имена»: липа бюджетная, рябина доходная и клен сбалансированный.





«Аллее финансистов уже пять лет. Но по меркам ботаников это совсем еще юные растения, которым для роста и развития нужен тщательный уход, и мы, конечно, стараемся его обеспечить. На субботнике убрали все, что накопилось под снегом и портило облик аллеи. Теперь наши липы, рябины и клены в чистоте и порядке», — поделился глава Минфина Андрей Пшеницын.

Сотрудники Минздрава решили взяться за территорию, прилегающую к Центральному стадиону. Большая команда коллег избавила от мусора и веток лесопарковую зону.









«Проведение субботников в Минздраве стало доброй традицией. Весь наш коллектив вышел сегодня на субботник. Это еще один повод провести время вместе на свежем воздухе», — отметила первый замминистра здравоохранения региона Елена Недочукова.

Напомним, ранее глава города Наталья Котова пригласила челябинцев на общегородские субботники 22—23 апреля. Получить инвентарь и мешки можно в администрациях района.