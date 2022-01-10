Сотрудники регионального отдела рыбоохраны провели рейд на акватории Троицкого водохранилища

При патрулировании водного объекта были изъяты 11 бесхозных сетей с 43 кг рыбы

В минувшие выходные инспекторский состав регионального отдела рыбоохраны совместно с сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Челябинской области провели совместное патрулирование на акватории Троицкого водохранилища. В результате рейда были изъяты 11 бесхозных сетей, в которых находились 43 кг рыбы, сообщили в отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области.

В результате патрулирования были составлены административные протоколы за нарушение правил рыболовства. Среди правонарушителей житель поселка Кварцитный Троицкого района, который устанавливал лесковые сети, рыболов села Бобровка, оставившего на льду водоема бытовой мусор, а также житель Троицка за незаконную стоянку автомобиля в водоохранной зоне водохранилища.

Кроме того, при патрулировании из водного объекта были изъяты 11 бесхозных сетей, в которых находились 43 кг рыбы. По данному факту возбуждено административное расследование.