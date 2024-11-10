Сотрудники полиции Челябинской области рассказали о рабочих буднях и вдохновении

Под завесой суровой службы скрываются обычные человеческие судьбы

Сегодня, 10 ноября, в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Это праздник тех, кто не спит, чтобы спали спокойно мы. Праздник тех, кто защищает нас и в мирное, и в напряженное время. Мужество, стойкость, самопожертвование — те качества полицейских, благодаря которым можно сохранить справедливость и порядок. В этот день сотрудники полиции из Чебаркуля, Златоуста и Челябинска рассказали Первому областному информагентству о своем выборе службы и немного о себе.

Дарья Серенко, инспектор группы по осуществлению административного надзора, младший лейтенант

Контроль над людьми, которые отбыли наказание и вернулись на свободу, помощь на пути исправления — вот чем наполнены будни младшего лейтенанта из Чебаркуля.

О службе в полиции Дарья мечтала с восьмого класса, однако после окончания школы не смогла поступить на юридический факультет и устроилась на птицефабрику, затем поступила в геолого-разведочный колледж. И только в 31 год вновь попытала удачу и стала студенткой заочного отделения юридического факультета ЮУрГУ. Отучилась шесть лет. Во время учебы пришла в отдел кадров и стала вольнонаемным сотрудником, а в апреле этого года получила погоны. Свою работу Дарья любит, чувствует ответственность и плодотворное влияние на судьбу человека.

«Женщина под надзором была, очень много пила, отбывала наказание за кражи. Проводили с ней много бесед, и считаю, что именно наша работа, разговоры с ней помогли побороть зависимость. Сейчас женщина не употребляет алкоголь и устроилась на работу», — рассказала Дарья Серенко.

У Дарьи Серенко есть сын. Сейчас он проходит службу в армии, а до этого окончил музыкальную школу и колледж по классу скрипки.









Антон Пышков, старший лейтенант полиции, участковый уполномоченный отдела полиции «Горный» в Златоусте

Служит в органах с 2021 года, устроился сразу после окончания ЮУрГУ по специальности «правоохранительная деятельность». О справедливости, интересах людей, о их защите Антон Пышков задумывался с самого детства, поэтому профессию выбрал быстро. А еще участковый играет в златоустовской блюзовой группе «Папа Джек». Музыка коллектива украшает праздники, фестивали и конкурсы в разных городах области. На репетициях участники бэнда встречаются два-три раза в неделю.





«Учился играть на гитаре с пятого класса, понравилось. Перешел на электрогитару, а уже с 2013 года играю в группе. Я люблю свою работу, работу с людьми, но она опустошает, а музыка наполняет, дает новые силы. Утром на службу еду с музыкой. Поэтому в жизни соблюдается баланс. Мне нравится приносить пользу людям, а энергия для этого приходит из музыки», — поделился Антон Пышков.

Каждый день участкового — это ответственность за свою территорию и жителей. Запоминаются истории, судьбы людей, но неизгладимый отпечаток в душе нашего героя оставило первое раскрытое убийство.





«Это случилось в первый год работы. Приехал, как обычно, на опорный пункт. Вдруг забегают дети и впопыхах, наперебой объясняют, что в одной из квартир отрыта дверь и в коридоре лежит труп. И я тут же помчался на место. Поднимаюсь на этаж, вижу тело, зубы, кровь, а подозреваемый замешкался в квартире, задержали там же и доставили на допрос», — рассказал Антон Пышков.





А еще участковый вместе с коллегой благодаря смекалке и хитрости задержали серийного вора в сетевых магазинах. Парень находился под административным надзором, а когда вновь попал в поле зрения правоохранителей, говорить ему об этом не стали, а задержали во время прогулки с компанией в центре города.

Анастасия Летучева, следователь отдела полиции «Курчатовский», старший лейтенант юстиции

О форме, честности, справедливости 26-летний следователь мечтала еще с начальных классов и уверенно шла к своей цели — службе в правоохранительных органах. А во время обучения в ЧелГУ Анастасия твердо решила стать следователем.

«Мне нравится во всем доходить до сути, искать правду, разбираться, допрашивать, узнавать людей. Работать нелегко, но всегда интересно. Когда заканчиваешь дело и получаешь благодарность от потерпевших, когда удается вернуть им украденные вещи — вот тогда черпаю вдохновение, и хочется делать больше, лучше, быстрее. Искренняя благодарность людей — это то, ради чего стоит служить в органах внутренних дел», — поделилась Анастасия.

Девушке запомнился недавний случай, когда двое грабителей ворвались в дом к 84-летней потерпевшей и под угрозой расправы забрали у нее украшения, деньги, заставили выбросить сим-карты.





«Бабушку было очень жаль, помню ее слезы, а сама задаюсь вопросом — как так можно поступить с пожилым человеком? Мы проделали много работы, установили все точки, где преступники готовились к нападению, где покупали маски и перчатки, чтобы попытаться скрыться от правосудия, и задержали их. И я верю, что каждое преступление рано или поздно повлечет за собой справедливое наказание», — сказала следователь.

Свободное время, которого немного, девушка старается проводить с семьей, уезжает на родину, в Усть-Катав, где живет ее мама. Она поддерживает Анастасию и в выборе профессии, и в желании помогать людям.











