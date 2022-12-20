Сотрудники нашего медиахолдинга стали лауретами ежегодного конкурса регионального Минспорта на лучшее освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области.

Редактор отдела спорта телеканала ОТВ Ульяна Любимова и фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марина Власова стали призерами конкурса. Поздравляем наших сотрудников и желаем творческих успехов и новых достижений в профессиональной деятельности.

Корреспондент «Первого областного» победил во всероссийском конкурсе журналистов
Добавим, что ранее корреспондент ИА «Первое областное» Виталий Гущинский вернулся из Москвы с дипломом и медалью победителя всероссийского журналистского конкурса «Вызов — XXI век» в номинации «Портрет современника».