Сотрудники нашего медиахолдинга стали лауретами ежегодного конкурса регионального Минспорта на лучшее освещение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в Челябинской области.
Редактор отдела спорта телеканала ОТВ Ульяна Любимова и фотокорреспондент ИА «Первое областное» Марина Власова стали призерами конкурса. Поздравляем наших сотрудников и желаем творческих успехов и новых достижений в профессиональной деятельности.
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