Сотрудники нацпарка «Зигальга» рассказали школьникам о проблеме отходов

Для детей провели мастер-класс по использованию бросовых материалов для поделок.

Сотрудники национального парка «Зигальга» провели встречу со школьниками из села Тюлюк, в рамках которой рассказали ребятам о проблеме отходов. Детям объяснили, как важно перерабатывать мусор, а также о том, какие есть возможности вторично использовать материалы.

«Внести свой вклад в решение глобальной проблемы может каждый. Начав, например, соблюдать правила разумного потребления, отказавшись от одноразового пластика и заменив пакеты на тканевую многоразовую сумку», — комментируют ситуацию сотрудники «Зигальги».

Кроме того, школьникам показали, как бросовые материалы можно использовать в качестве материала для поделок. Из работ, получившихся у ребят, организовали школьную выставку.