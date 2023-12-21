Сотрудники МЧС исполнили новогоднее желание школьника из Челябинской области

Для Савелия из Бакала провели экскурсию по пожарной части

«Самым интересным для ребят стал процесс облачения в пожарное обмундирование. Соревнуясь между собой на скорость, Савелий и Кирилл чуть не выполнили норматив. В полном боевом облачении огнеборцев ребят усадили в пожарный автомобиль и, с включенными сиренами и проблесковыми маячками, с почетом прокатили по фасаду пожарной части! Восторгу ребят не было предела»,

— рассказали в ведомстве.