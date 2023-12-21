Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев снял с «Елки желаний» письмо, в котором 9-летний Савелий из Бакала признался, что хотел бы стать пожарным. Сотрудники МЧС России по Челябинской области решили помочь исполнить желание мальчика, устроив ему экскурсию по пожарной части, сообщает пресс-служба ведомства.
На пожарно-технической выставке Савелию и его брату Кириллу рассказали об истории пожарной охраны, показали интерактивные макеты тушения пожаров и спасательных операций. Сотрудники ПСЧ-1 провели братьев по пожарному депо, показав, как проходит боевое дежурство, представили учебный класс, базу газодымозащитной службы, столовую, спортивный зал и спальное помещение.
«Самым интересным для ребят стал процесс облачения в пожарное обмундирование. Соревнуясь между собой на скорость, Савелий и Кирилл чуть не выполнили норматив. В полном боевом облачении огнеборцев ребят усадили в пожарный автомобиль и, с включенными сиренами и проблесковыми маячками, с почетом прокатили по фасаду пожарной части! Восторгу ребят не было предела», — рассказали в ведомстве.
После этого мальчикам устроили чаепитие вместе с пожарными.
Напомним, что желание Савелия одно из десяти, которые обещал исполнить полпред президента РФ на Урале Владимир Якушев в рамках Всероссийской акции «Елка желаний».
В этом году акции исполняется пять лет. За это время по стране исполнено более 160 тысяч детских желаний. В проекте принимают участие тысячи неравнодушных людей: от президента Владимира Путина до представителей госучреждений, коммерческих организаций и частных лиц.
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